В Ноябрьске застрелили медвежонка, который напал на двух кормивших его мужчин

Житель Ноябрьска (ЯНАО) вместе со своим товарищем два года подкармливали медвежонка, который по итогу убил одного из мужчин. Инцидент произошел 18 июля, однако труп нашли днем позже в районе озера Светлое.

По версии следствия, косолапый внезапно напал на своего кормильца. Ранения были смертельными. Очевидец происшествия успел скрыться в домике, однако разъяренное животное попыталось проникнуть в избушку, повредив дверь. Он укусил пострадавшего за руку. Мужчина, вооружившись топором, отбился от медведя.

«О произошедшем правоохранительным органом стало известно 19 июля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали животное, вновь вернувшееся в этот день на место трагедии. Следственными органами по завершению проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СК ЯНАО.