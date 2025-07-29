Ограничения, зоны и штрафы: что изменилось для самокатчиков в Сургуте

В Сургуте этим летом появится больше парковок для самокатов и велосипедов. Зачем это нужно, как ведется работа с пользователями СИМ и что изменилось в правилах корреспонденту siapress.ru рассказали ‒ операционный управляющий кикшеринговой компании Денис Ефимов и главный специалист проектного отдела в сфере городского хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Микаил Магомедов.

‒ Зачем вообще нужны отдельные парковки для СИМов?

Д.Е.: Мы занимаемся этим бизнесом уже третий сезон. Обратили внимание, что парковки дисциплинируют наших пользователей СИМ. Когда человек завершает поездку, он понимает, куда ему припарковать самокат или велосипед. Это упрощает ситуацию и для пешеходов, и для родителей с детьми. В городе становится больше порядка.

‒ Как определяются места для парковок? Вы сами выбираете или обсуждаете с администрацией?

Д.Е.: Мы постоянно в диалоге с администрацией. Работали по соглашению и в первый, и во второй сезон. Сейчас перезаключили новое соглашение, с учетом полученного опыта. В него как раз включили тему парковок. Мы начали наносить их массово ‒ особенно на остановках и в оживленных местах. В прошлом сезоне это делали точечно, теперь хотим охватить весь город.

‒ Сколько таких парковок уже нанесено?

Д.Е.: В прошлом сезоне нанесли около 50 ‒ это были топовые точки, где чаще всего стартуют и финишируют поездки. Сейчас работаем масштабнее. На двух операторов в городе ‒ порядка 250 парковок. Наша компания наносит примерно 120 из них.

‒ Есть конкретные адреса, где уже появились зоны для парковки?

Д.Е.: Стараемся охватить все остановки. Парковки появятся по всей улице Мелик-Карамова, на Комсомольском проспекте, в центральной части ‒ на улице Мира. Везде, где позволяет пространство, мы наносим разметку.

‒ Какие нововведения вы ввели в этом сезоне?

Д.Е.: Начали сезон в апреле. Ввели ограничение скорости. Это общее решение по всей России. Месяц наблюдали, анализировали ‒ и пришли к выводу, что не всех пользователей нужно ограничивать. Те, кто ездит аккуратно, без инцидентов, могут двигаться со скоростью 20 км/ч.

Мы также переработали зонирование. В скверах, например, проезд теперь под запретом. Во дворах ‒ одно ограничение, в парковых зонах вроде улицы Университетской ‒ другое. Например, там в дневное время разрешено движение только по четной стороне.

‒ Что происходит, если пользователь бросает самокат где попало?

Д.Е.: У нас круглосуточная служба поддержки. Если самокат оставлен не в парковочной зоне ‒ связываются с пользователем СИМ, просят перепарковать. Если не реагирует ‒ поездка может не завершиться, система продолжит ее автоматически. Через полчаса завершит с возможным штрафом.

‒ Сколько сотрудников кикшеринговой компании работают именно в Сургуте?

Д.Е.: В нашем подразделении около 80 человек. Всего в Сургуте работает чуть больше тысячи самокатов. Но это не значит, что они все одновременно в городе. Часть на ремонте, часть в резерве. У нас идет постоянная ротация.

– Как администрация взаимодействует с операторами СИМов?

М.М.: Чтобы город мог контролировать и регулировать деятельность операторов, с ними заключаются официальные соглашения. В них прописаны правила работы и пользования средствами индивидуальной мобильности.

‒ Как администрация помогает следить за соблюдением правил?

М.М.: Мы создали рабочую группу ‒ туда входят представители администрации, операторы и другие городские структуры. Вместе мы выявляем нарушения и устраняем их в оперативном порядке. Самые частые проблемы: неправильная парковка и движение вне разрешенных зон.

– Кто отвечает за нанесение разметки и ее состояние?

М.М.: Это полностью зона ответственности кикшеринговых компаний. Но все места согласуются с администрацией, а нанесение разметки контролируется. Если со временем разметка стирается ‒ компания обязана нанести ее заново и поддерживать в порядке.