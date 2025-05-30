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​«Применять опыт Вологодской области можно только после всесторонней оценки»: психиатр о борьбе с алкоголизмом в Югре

Главврач психоневрологической больницы Сургута рассказал о смертности, статистике и профилактике алкоголизма

​«Применять опыт Вологодской области можно только после всесторонней оценки»: психиатр о борьбе с алкоголизмом в Югре
Фото спикера

Во Вологодской области смертность от алкоголя сократилась почти на треть после введения дополнительных ограничений на продажу спиртного. Стоит ли Югре применить такой опыт? Насколько остра проблема алкоголизма в округе и конкретно в Сургуте? Об этом и о многом другом корреспонденту siapress.ru рассказал ‒ главный врач Сургутской клинической психоневрологической больницы Андрей Новиков.

‒ Стоит ли Югре последовать примеру Вологодской области и ввести более жесткие ограничения на продажу алкоголя?

‒ На сегодня в ХМАО уже действует свой перечень ограничительных мер по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции: розничная продажа алкогольной продукции не допускается:

‒ с 23:00 до 08:00 часов по местному времени при оказании услуг общественного питания в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам;

‒ с 20:00 до 08:00 часов по местному времени в торговых объектах, в которых осуществляется оказание услуг общественного питания, запрет также распространяется на территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых проводится обучение несовершеннолетних.

Для введения дополнительных ограничительных мер требуется глубокий анализ различных показателей в ХМАО. Подобные ограничительные меры должны быть всесторонне оценены, чтобы спрогнозировать их эффективность и все сопутствующие риски.

‒ Насколько остра проблема алкоголизма в ХМАО? В Сургуте?

‒ На территории ХМАО за последние два года на 2,8% сократилось общее число лиц, зарегистрированных с алкоголизмом при пересчете на 100 тысяч населения: с 428,9 случая в 2023 году до 411,1 случаев в 2024 году.

Кроме того, наблюдается снижение в 1,1 раза показателя «впервые в жизни, зарегистрированных лиц с алкоголизмом» при пересчете на 100 тысяч населения: с 27,7 случаев в 2023 году до 24,7 случаев в 2024 году.

По городу Сургуту также наблюдается тенденция по снижению общего числа лиц, зарегистрированных с алкоголизмом при перечете на 100 тысяч населения на 1%: с 173,4 случая в 2023 году до 171,8 случаев в 2024 году.

Стабилизация показателя впервые в жизни, зарегистрированных лиц с алкоголизмом при пересчете на 100 тысяч населения: с 13,3 случаев в 2023 году до 13,1 случаев в 2024 году.

Таким образом, наблюдаются положительные тенденции по стабилизации медицинских показателей по алкоголизму как в целом в Югре, так и по городу Сургуту.

‒ Как часто употребление алкоголя становится причиной смертности или серьезных заболеваний?

‒ Злоупотребление алкоголем может привести к развитию различных соматических нарушений в здоровье человека. Существует угроза прямого токсического воздействия на определенные ткани в организме человека, особенно печень и мозг. Кроме того, пьянство часто сопровождается плохим питанием, в связи с чем возможен недостаток белка и витаминов группы «В». Также, увеличивается риск несчастных случаев, особенно травм головы. Дополнительно пьянство порождает общую запущенность и как следствие возрастает риск восприимчивости к разнообразным инфекциям.

Возникающие соматические осложнения, вызванные злоупотреблением алкоголя, наблюдаются во многих системах организма человека: нервная, сердечно-сосудистая системы и другие.

Поэтому, неудивительно, что уровень смертности среди злоупотребляющих алкоголем имеет очень высокий уровень. Так, по оценке Всемирной организации здравоохранения, связанная с алкоголем смертность в России составила в 2016 году 21,6 %, в том числе 23,1 % среди мужчин и 19,9 % среди женщин. В совокупности это составило 407,8 тысяч человек.

‒ Какие меры профилактики алкоголизма сейчас работают в регионе?

‒ Помимо выше упомянутых ограничительных мер в нашем регионе, системой здравоохранения ХМАО мероприятия по профилактике алкоголизма проводятся на внутриведомственном и межведомственном уровне, и носят мультидисциплинарный характер с учетом подходов, применяемых в рамках медицинского профилактического вмешательства.

В свою очередь профилактическое медицинское вмешательство включает совокупность действий, направленных на просвещение населения о факторах риска развития наркологических заболеваний, в том числе алкоголизма и ценности здорового образа жизни.

Основные медицинскими профилактическими мероприятиями являются:

1. Информирование населения о влиянии на здоровье такого негативного фактора, как злоупотребление алкоголем.

2. Раннее выявление факторов риска: проведение массовых, групповых, индивидуальных опросов (скрининга), медицинских осмотров, тестирования, лабораторной диагностики.

3. Консультирование лиц, обратившихся самостоятельно, выявленных из числа группы риска, лиц с выявленным диагнозом «созависимость».

4. Проведение психокоррекционной работы с лицами группы риска по профилактике наркологических расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

5. Проведение обучающих мероприятий, например: повышение уровня знаний медицинских работников о рисках, связанных с потреблением алкоголя, возможностях оказания медицинской помощи лицам, злоупотребляющим алкоголем, и лицам с алкогольной зависимостью с учетом современных научных данных.

6. Медицинское сопровождение лиц с алкогольной зависимостью и лиц, страдающих пагубным (вредным) употреблением алкоголя.

Следует отметить, что направления по укреплению ценностей здорового образа жизни, формирования среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, предусмотрены Концепцией сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденную Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2023 года № 3547-р.

‒ Какие меры, помимо ограничения продажи, вы считаете важными для снижения алкоголизации в регионе?

‒ По-моему мнению, важные меры по снижению злоупотреблением алкоголем это прежде всего:

1. Вовлечение объединений работодателей и профессиональных союзов в распространение на рабочих местах информации о рисках, связанных с потреблением алкоголя.

2. Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, туризмом, новым видам отдыха и досуга с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни.

3. Привлечение молодежных и волонтерских организаций к мероприятиям по укреплению ценностей здорового образа жизни, несовместимых с пагубным потреблением алкоголя.

4. Расширение практики раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования лиц для его недопущения в рамках оказания медицинской помощи в первичном звене.

Данные меры как раз прописаны в Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 129, комментариев: 0
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