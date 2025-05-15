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​Минздрав: в регионах с «сухими» мерами снизилась смертность от алкоголя

В Вологодской области смертность от алкоголя сократилась на десятки процентов

​Минздрав: в регионах с «сухими» мерами снизилась смертность от алкоголя
Фото: РИА Новости

В регионах России, где ввели строгие ограничения на продажу алкоголя, заметно сократилась смертность местного населения из-за причин, связанных с его употреблением. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровье нации ‒ основа процветания России», пишет РБК.

По словам главы Минздрава, положительные результаты уже показали Республика Саха (Якутия) и Вологодская область. Так, в Вологодской области число смертей, связанных с алкоголем, снизилось на 41% в марте и на 18% в апреле по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Напомним, что с 1 марта в Вологодской области действуют новые ограничения: алкоголь можно продавать только по будням с 12:00 до 14:00. Также запрещена торговля спиртным в магазинах, расположенных в жилых домах ‒ на первых этажах и в подвалах. Это коснулось алкомаркетов и так называемых «наливаек».

Между тем, в Якутии с 2005 года действует система местных запретов на продажу спиртного ‒ сейчас полностью «сухой закон» установлен уже более чем в 200 селах. По словам Мурашко, за 18 лет в республике удалось сократить алкогольную смертность на 42%.


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Сегодня в 11:33, просмотров: 104, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 11:56
Помнится, так же пугал некто Брюн.
Результат - сидит.

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