Интервью об обустройстве проезда и парковки возле поликлиники №4 в Сургуте

В Сургуте начались работы по обустройству открытой автостоянки с проездом возле поликлиники №4. Жителей 37 микрорайона давно волновало неудовлетворительное состояние проезда. Накануне территорию начали освобождать от припаркованных автомобилей, чтобы приступить к строительству. О том, как будет выглядеть автостоянка и на каком этапе ведутся работы – рассказали депутат Думы города седьмого созыва Артём Гаврилов, начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу и подрядчик Владимир Зябкин.

– Какие работы ведутся на объекте и в какие сроки закончатся?

‒ (отвечает Артём Гаврилов) На данный момент ведется подготовка к реализации проекта «Стоянки для автотранспорта». Работы уже начинаются. Сейчас проводится освобождение территории от транспорта. В департаменте сказали, что объект должны сдать до конца августа следующего года.

– Стоянка будет только для пациентов поликлиники или и для других лиц?

– А.Г.: Эта стоянка предназначена для всех жителей города, то есть свободный доступ будет к стоянке. На данной территории сейчас существует дефицит парковочных мест. Поэтому сюда могут заезжать как посетители поликлиники, так и жители близлежащих домов.

– Стоянка, которая есть за поликлиникой, также останется?

– А.Г.: Там будет продолжение. Проект предусматривает огибание полностью всей поликлиники. Дорога будет соединяться с той, что проходит за поликлиникой. Проезд будет свободным, и заблокирован не будет.

– Известно, сколько парковочных мест будет?

– А.Г.: На данной территории планируется 219 парковочных мест.

– На каком этапе ведутся работы и по какой программе реализовывается этот проект?

‒ (отвечает Андрей Арменчу) 9 августа заключен муниципальный контракт на реализацию объекта «Устройство открытой автостоянки с проездом в 37 микрорайоне возле поликлиники №4». На сегодняшний день мы приступили к подготовительным работам. Сейчас устанавливаем паспорт объекта, начинаем разбивку территории. Соответственно, в ближайшее время установим ограждение.

На данный момент есть небольшая проблематика с огромным количеством автомобилей, которые необходимо будет с данной территории убрать, но я думаю, жители понимают, что все это делается во благо. Уже в конце следующего года здесь появится открытая большая автостоянка на 219 парковочных мест с учетом мест и для маломобильных групп населения, для того, чтобы можно было спокойно попасть в поликлинику.

На этот год предусмотрена планировка территории, все работы по инженерным коммуникациям – это сети газоснабжения, переустройство сетей водоснабжения, устройство сетей ливневой канализации, хозбытовой канализации. На объекте будет освещение и видеонаблюдение. Мы рассматриваем, что в проекте будет кольцевой проезд вокруг поликлиники, проезд к садику. Учтены все съезды, заезды, в том числе к жилым домам и котельной.

– Какая площадь объекта?

– А.А.: Протяженность проезда составляет порядка 500 метров. Площадь территории всех покрытий составляет около 9 000 квадратных метров, ну и, соответственно, пешеходные дорожки также предусмотрены. Они составят порядка 3 500 тысяч квадратных метров.

– Сколько стоит этот проект?

– А.А.: Стоимость реализации проекта около 90 миллионов рублей.

– Ведутся ли еще в городе похожие работы по благоустройству парковки и ближайших к ней территорий?

– А.А.: В прошлом году были реализованы два таких объекта: возле поликлиники №4, за ней установили 16 парковочных мест, также по улице Островского был выполнен проезд с устройством открытых автостоянок.

В текущем году парковок больше не предусмотрено, но реализуются дороги. Например, дорога возле научно-технологического центра, а также внутриквартальные проезды и так далее.

– Когда планируете начать работы на участке?

‒ (отвечает Владимир Зябкин) Планируем начать на этой неделе. Сначала у нас будут разбивочные работы. Затем будет ограждение строительного участка. Ну и, естественно, будет борьба с автомобилями, чтобы их убрать.

В этом году мы планируем сделать все сети, которые у нас внизу. На следующий год у нас планируется благоустройство. 31 августа, я думаю, мы сдадим участок.

– Как будете оповещать водителей?

– В.З.: Будем вывешивать объявления на каждый автомобиль, если они долго стоят здесь. Будем общаться с людьми, в ЖКХ звонить, чтобы они как-то оповещали. Вот такой принцип.

– Все ли необходимые материалы закуплены?

– В.З.: Материалы закупаются на данный момент. Будем завозить их по мере удаления всех машин, потому что площадка загружена техникой, лишними автомобилями.

– Сколько человек будет задействовано в работу?

– В.З.: Порядка 30 человек на данный момент, плюс техника дополнительная.