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Иван Крайник: «Григ — на баяне? Мы вас удивим!»

В Сургутскую филармонию слушателей заманивают «Балалайкой XXL»

Иван Крайник: «Григ — на баяне? Мы вас удивим!»
Фото: sfil.ru

Творческий сезон 2023 – 2024 года в Сургутской филармонии отмечен музыкальными экспериментами и неожиданными находками, а также яркими именами.

Девятого февраля оркестр русских народных инструментов «Былина» пригашает сургутян на премьеру концертной программы «Балалайка XXL» с колоритным солистом Брониславом Семичовым. Художественный руководитель и дирижер коллектива Иван Крайник обещает, что знакомство будет ярким и запоминающимся.

— Сургутская публика заинтересовалась новым звучанием русского народного оркестра?

— В Сургуте потрясающая музыкальная общность! В этом я уже успел убедиться. Высококлассные музыканты, профессиональные дирижеры, компетентная и благодарная публика. Поэтому мне здесь очень уютно, есть уверенность в силах коллектива и спокойствие перед премьерой — насколько вообще можно быть спокойным в преддверии реализации нового проекта. В Сургутской филармонии часто солируют именитые артисты, но в основном это классические симфонические инструменты. А 9 февраля нас ждет встреча с виртуозом балалайки, да еще какой! Балалайка-контрабас.

Бронислав Семичов

— У вас уже есть опыт выступлений с солирующей балалайкой?

— Да, с Брониславом Семичовым мы знакомы еще со времен работы в Ульяновской филармонии со студенческих времен, поэтому я хорошо знаю его исполнительскую манеру, и тем не менее, он всегда способен удивить, поразить воображение. С замечательным контрабасистом Ульяновского оркестра Сергеем Сафроновым я играл специально написанную для этого инструмента пьесу «Влюбленный контрабас». Играли также в Хабаровске с Сергеем Молчановым. Тоже чудесный контрабасист. Он у нас солировал в нескольких произведениях.

— Что помогло определиться с трудным выбором солиста?

— Очень хотелось начать знакомство сургутян со звучанием контрабаса-балалайки именно в исполнении Бронислава Семичова. Он чрезвычайно харизматичный, всегда искренен в своих выступлениях и точен в исполнении. Приятно, что появилась возможность и показать этого поистине уникального музыканта сургутской публике и предоставить случай сыграть с ним профессионалам. Я уверен, что и зрители, и музыканты по достоинству оценят новый опыт.

Процесс репетиции. В программе, кстати, участвуют студенты Музыкального колледжа

— Балалайка-контрабас — нереально больших размеров. Как ее звучание отличается от младших сестер?

— На всех других видах балалаек, например, на самой миниатюрной пикколо или на классической приме можно играть и пальцами, и медиатором, а для контрабаса из-за толстых струн нужен только медиатор, причем не простой, а большой. Зато и объемность звучания удивительная — настолько что партия балалайки-контрабаса становится едва ли не фундаментом игры всего оркестра.

— Сегодня очень популярны коллаборации и кроссовер — какими экспериментами привлечете публику?

— Эксперимент касается исполнения и стилизации произведений, исполняемых на народных инструментах. В оркестр мы будем вводить электрогитару с целью подчеркнуть дух времени и внести немного современной окраски мелодий. В исполнении трудно чем-то удивить, поэтому сюда на первый план будет выходить жанр академик-кроссовер, нынче очень популярный Он подразумевает в себе смешение нескольких стилей, действительно очень популярный. В результате это дает иной взгляд на произведение, позволяет полнее его оценить.

— Чего вы ожидаете от концерта?

— Полного драйва, восторга публики и моря позитива для зрителей и музыкантов! Гости вечера по-новому услышат Фантазию на темы из кантаты «Кармина Бурана» Орфа, прелюдию Шопена, «Апокалиптику», «В пещере горного короля» Грига. Если вам сложно представить эти монументальные произведения в исполнении домры, свирели, балалайки, баяна и трещотки, мы вас удивим.

Справка: Иван Крайник - лауреат всероссийских и международных конкурсов, российская публика знает его по неординарным и запоминающимся проектам в Ульяновске и Хабаровске, где он представал в качестве концертного исполнителя, артиста оркестра, артиста ансамбля, преподавателя, дирижера оркестра народных инструментов


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Сегодня в 11:46, просмотров: 101, комментариев: 0
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