Как в Сургуте прошли «Другие концерты»

В галерее «Стерх» прошли мультимедийные концерты CEAM Artists (Москва), прозвучала музыка российских и зарубежных авторов с электроникой и видео. Зачем такая музыка звучит, какие впечатления и размышления вызывают «Другие концерты»…

Про другое

«Другие концерты» – название начала 2010-х, как Другое кино, Другой оркестр… Идея общая, просветительская – показывать иное в искусстве. Делать новое, незнакомое – дружественным. Это развивает искусство и нас. Куратор программы – Сергей Зятьков, сургутский композитор.

Галерея «Стерх» уже 15 лет в программе «Другие концерты» показывает композиторскую музыку. Выступали Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), ГАМ-Ансамбль, солисты Студии новой музыки, Вокальный ансамбль П. Шаромова (Новосибирск). Некоторые проекты, сделанные с ними в галерее, повторялись в других городах.

Арт-клуб галереи с 2019 года тоже регулярно показывает композиторскую музыку. Есть возможность музыкантам Сургута осваивать, а сургутянам слушать современную музыку.

Приезд ансамбля Центра электроакустической музыки (Московская консерватория) – CEAM Artists– продолжение этой просветительской линии.

Мультимедийные концерты

После гастролей по 10 городам и перед фестивалем «Биомеханика» ансамбль CEAM Artists выступил в Сургуте. С собой – три чемодана аппаратуры. Концерты угадали в мороз. Как всегда – главное, слушателям дойти до «Стерха», дальше яркие впечатления им гарантированы. Новая эстетика (свет, экраны, звук живой и электронный), ведет концерт голосовой помощник с интригующим звуковым фоном, все произведения неожиданны для слушателей, это парад идей… Не раз такое наблюдалось на концертах: музыкантам бывает сложнее принять новые звучания, чем людям менее искушенным, но любопытным и ждущим свежие впечатления.

Прозвучали программы «Баян +» (немало юмора) и «Виолончель +» ( «психоделика»), с новейшими сочинениями российских и зарубежных композиторов, поколения 30-40-летних. Авторы – Алексей Наджаров, Антон Светличный, Орен Боне (Израиль), Екатерина Хмелевская, Хибики Мукаи (Япония), Николай Попов, Алексей Сысоев, Александр Хубеев, Роман Пархоменко, Араш Азади (Иран).

Паблик-ток после концертов

«Кто ваш потребитель?» Николай Попов, композитор, руководитель ЦЭАМ: «Мы считаем, что у нас нет потребителя. Мы занимаемся эстетикой и просветительством. У нас специализированный процесс. Нужно понимать, что это так же естественно, как лампочка, горящая у вас дома или ваш мобильный телефон. Это естественное развитие технологий, и в музыке тоже».

«Можно ли обработать так русскую народную музыку? Будет мелодичнее.» Николай Попов: «Дело не в мелодичности, а в идее. В каждой прозвучавшей пьесе есть своя яркая идея для реализации современными технологиями. Аутентичная музыка может представляться профессионалам «авангардом», оттуда тоже берется материал».

«Как понять такую музыку?» Юлия Мигунова, виолончелистка ансамбля ЦЭАМ: «Впервые сталкиваясь с новой музыкой даже смеялась – это вполне такая защитная реакция. Потом заинтересовалась, стала отключать своё образование, представление «это правильно, а это не правильно» – стало понятно, что красота бывает очень разная, что казалось некрасивым – может оказаться очень красивым».

«Как играть такую музыку?» Венедикт Пеунов, баянист ансамбля ЦЭАМ, доцент Нижегородской консерватории: «Нелегко, если мало такую музыку играешь. Тут не получается «вижу – нажал», нужно изучать современную нотную графику, пояснения композитора. Хорошо, когда не присылают ноты за два дня до концерта… У меня в планах написать методичку по расширенным техникам на баяне».

Владимир Самборский, бизнесмен: «Я сюда всегда прихожу, потому что это один из ростков живого – «Стерх». Люди, которые здесь работают – фанатики, работают с душой. И это великое дело. У меня нет музыкального образования, мне нравится или не нравится… Но вот это – необычно! Какая тут разная музыка. Это великая заслуга руководителей и исполнителей… Здесь другая аудитория, люди не такие, как большинство…»

Отзывы

«Музыка идёт в ногу со временем. Эти вечера стали открытием, впечатлением и вдохновением. У меня возникла ассоциация с «молекулярной кухней…»

Лиана Корешкова, студентка 4 курса Сургутского музыкального колледжа:

«Я знакома с произведениями современных композиторов, но такой концерт посетила впервые. Запись не сравнится с богатым, мощным живым звучанием акустических инструментов и электроники. Очень радует, что в Сургуте есть возможность соприкоснуться с современной академической музыкой вживую. Музыка сложна для восприятия, сложно ощутить целостность композиций, иногда возникает дискомфорт. Но опыт интересный и важный для понимания современной музыки».

Мария Атесова, студентка 2 курса Сургутского музыкального колледжа:

«Эта музыка вызывает новые ощущения, новое понимание происходящего, новые образы, которых ранее не возникало. Самое интересное, что зачастую эта музыка может вызывать смех - композитор откровенно шутит, а иногда эта музыка может пугать и угнетать. Исполнение требуют большого профессионализма. Мне захотелось переслушать эти сочинения».

Евгений Акимов, студент 3 курса Сургутского музыкального колледжа:

«Спектр эмоций и впечатлений от услышанного и увиденного – широчайший. Первый концерт был наполнен юмором, иронией. Второй раскрывал самые потаённые сферы музыки. Виртуозность музыкантов поражала. Электроника ошарашивала, просто перекраивала сознание. Что-то совершенно удивительное обволакивало, увлекало…»

Богдан Калужин, музыкант, преподаватель ДШИ № 2

«Другие концерты» в галерее «Стерх» – это про новое качество звука в Сургуте, новые ощущения в зрительном зале, новые впечатления и эмоции. Каждое произведение – маленькое открытие, иногда даже нонсенс. Для того, чтобы это воспринимать – нужно быть открытым для нового. Ждём новых событий!»

Алина Попова, преподаватель Сургутского музыкального колледжа

Что дальше

Расписан новый сезон встреч арт-клуба галереи, готовится к апрелю фестиваль «Мир звучит» (слова отца абстракционизма, Василия Кандинского, потомка мансийских князей). Союз композиторов РФ поддержит приезд OpenSoundQuartet. Будут представлены инициативы музыкантов Югры и Сургута - «Эскиз бесконечности» (музыка для хореографического спектакля Алексея Пересидлого), «Живая аудиокнига. Соня Шаталова» (проект Алёны Поль), программы музыки ХХ века (Илья Гончаров, Дарья Щербатая и др.), музыки ХХI века (антрепризный камерный ансамбль), состоится авторский концерт Сергея Зятькова «Завороженность как способ». После каждого концерта – паблик-ток.

Новая композиторская музыка – это про то, что есть другое, иное. Что должна быть культура взаимодействия. И что увлекательно быть в общем российском арт-процессе.