Фармконсультант ответила, когда безопасно заменить лекарство на дешевый дженерик

Ранее мы рассказывали о том, как сэкономить на лекарствах. Один из популярных способов – отдать предпочтение не оригинальному препарату, а дженерику. Корреспондент СИА-ПРЕСС решил разобраться, насколько это безопасно для здоровья. На вопросы ответила фармконсультант Любовь Таболина.

– Что такое дженерики?

– Дженерик – лекарственное средство, в котором основное действующее вещество идентично какому-либо ранее запатентованному веществу. Дженерики производятся и продаются другими производителями под международным названием или под собственными названиями. Например, Конкор (оригинал) и Бипрол (дженерик), действующее вещество бисопролол.

– В каких случаях можно заменить оригинальное лекарство на дженерик?

– В связи со сложившейся ситуацией и дефицитом лекарственных препаратов, сотрудники аптек предлагают дженерики, их сейчас в большом количестве выпускают российские производители. Так же врачи выписывают в рецептах международное непатентованное наименование, давая, тем самым, пациентам выбор по цене или по производителю (дженерик, как правило, дешевле).

– В каких случаях этого делать нельзя?

– Эффективность оригинала и дженериков может отличаться. Это может быть связано с отличием химических параметров активного вещества. Например, применение изомера, отличного от вещества-оригинала. Добиться полного соответствия крайне сложно. По этой причине не рекомендуется заменять оригинальные препараты тяжело больным пациентам с указанным стандартом лечения.

– Можно ли менять препарат без консультации с врачом?

– Данные препараты можно использовать без консультации с врачом, т.к. в рецепте часто указывается международное непатентованное наименование, а рекомендации по выбору даются редко. В этом случае выбор стоит за пациентом. Выбрать дорогой оригинальный препарат либо его дженерик, который будет выгоден по цене.

– Как проверить состав дженерика на сопоставимость состава оригинального лекарства?

– Должен быть один химический состав, дозировка, необходимо проверять биодоступность: а именно, фармакодинамику и фармакокинетику, и, исходя из этого, корректировать прием и дозировку, если потребуется.