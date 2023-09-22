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«Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки»

Интервью о том, как устраняют недочеты в благоустройстве парковой зоны в микрорайоне 20А

«Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки»
Фото: siapress.ru, администрация Сургута

Благоустройство парковой зоны в микрорайоне 20А в Сургуте идет полным ходом. К концу сентября на территории полностью планируют завершить один из этапов строительства − дорожно-тропиночную сеть и площадку для выгула собак. А в прошлом году здесь была построена спортивная площадка. Однако общественная приемка и впечатления горожан указали на некоторые недочеты. О том, как проходит благоустройство парка и что в нем планируют обустроить в дальнейшем − рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

− Расскажите о работах, которые были проведены в парковой зоне в этом году? Какие предстоят еще объекты?

− На этой территории у нас предусмотрены спортивные и детские площадки, зона для выгула собак, дорожно-тропиночная сеть. В прошлом году мы реализовали спортивную площадку. На следующий год запланировано два объекта − продолжение данной территории под названием «Сцена» и еще одна спортивная площадка в северной части парка. В 2025 году надеемся на новый этап, чтобы завершить эту территорию в комплексе.

− Какие недочеты выявили в ходе общественной приемки? Когда будут завершены все работы?

− На общественной приемке выслушали замечания и предложения. Все моменты рабочие. Сейчас принимаем меры по всем необходимым решениям. В ближайшее время будет посев газона, засыпка грунта, устройство всех откосов. По срокам планируем завершить до 30 сентября весь объект.

Знаю, что были и есть вопросы по поводу плитки около площадки для выгула собак. Жители города жалуются на отверстия, в которые проваливаются ноги. Эта плитка не новая, в городе она уже применялась на разных территориях. Сейчас, когда ее только уложили, она выглядит как плитка с отверстиями, но по весне это все прорастет травой. В любом случае мы ее еще будем выравнивать для того, чтобы грунт сравнялся с плиткой.

Саму площадку мы опробовали с кинологом и собакой, выявили некоторые недостатки. Принимаем решение непосредственно по покрытию. Будет добавлена песчаная смесь. Некоторые МАФы немного передвинем, чтобы было больше пространства. И будет обустроено ограждение, чтобы горожане могли спокойно проходить мимо площадки.

− Еще были вопросы по поводу ливневой канализации. Горожане переживают, что в дальнейшем в парке будут образовываться большие лужи. Как решается эта проблема?

− У нас выполнена дренажная система, для того чтобы избежать подтопления территории. Мы столкнулись с непредвиденным моментом, когда зашли на участок. Данная территория является заболоченной, что в проекте изначально не было учтено. Предполагаю, что проектная документация была выполнена намного ранее до текущей застройки. В процессе застройки это место стало самым низким.

Геологические изыскания были выполнены в рамках проектной документации. По ним отметки воды не такие высокие как по факту. От себя могу добавить, что этого проектировщика добавили в черный список по другим двум проектам, потому что он не смог выполнить свои обязательства. В любом случае у нас есть гарантийные обязательства по каждому объекту − пять лет. Если мы выявим недостатки, то обязательно обратимся к подрядчику, и он будет обязан их устранить.

− Кроме того, общественники обратили внимание, что в парке не хватает освещения. Когда оно появится?

− Это один из этапов работ, в дальнейшем освещение будет выполнено комплексно. Я думаю, поищем возможность как это сделать раньше, еще до завершения всех работ на территории. На нынешний момент освещение предусмотрено на 2024 год.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 63, комментариев: 0
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