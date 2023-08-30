Эксперт рассказал о том, как сказывается экономный рацион питания на здоровье

После обзора советов о том, как экономить на питании, мы спросили у специалиста – что будет, если питаться только дешевыми продуктами? На наши вопросы ответила руководитель лаборатории «Lab.Vibе» Екатерина Лобачева.

– Как сказывается экономия на питании на здоровье?

– Питание и качество продуктов, употребляемых человеком, его количество и разнообразие его, формируют и определяют здоровье человека, оказывая влияние на умственное, физическое и психическое состояние. Еда – это жизнь. Пища – строительный и энергетический материал для нашей клетки и тела человека.

При нарушении баланса питательных веществ и энергетической ценности продуктов, потребляемых в пище, нарушаются обменные процессы, которые приводят к заболеванию органов или систем человека.

При однообразном питании, даже если оно и обильное, может возникнуть дефицит одних веществ и избыток других, еда может быть лекарством для организма, а может быть и ядом. При неправильном усвоении организмом некоторых жиров, они откладываются не в тех местах, где нам бы хотелось, а хроническое обезвоживание приводит к сгущению крови и подъему артериального давления, к инфарктам и инсультам. При дефиците питания возникает дистрофия мышц, органов и систем, дисбаланс иммунной системы, что приводит к заболеванию и смерти.

При однообразном питании, особенно при постоянном употреблении жирной пищи: жирного мяса, жирных сортов рыбы, рафинированных продуктов с избытком пустых калорий, некачественных продуктов, могут развиться такие заболевания, как сахарный диабет, подагра, сердечно-сосудистые заболевания.

В исследованиях влияния питания на организм человека, было выявлено необходимость балансирования питания с учетом минеральных веществ и микроэлементов, поступающих в организм с той или иной пищей, и их участие и влияние на здоровье человека. Исследования показали, что дисбаланс микроэлементов может привезти к развитию хронической сердечной недостаточности. Важно, не какие продукты вы едите, а важно питание в целом, его разнообразие.

Качество рациона питания – важнейший аспект. Низкое качество питания может стать причиной дисбаланса иммунной системы и дефициту микронутриентов, а также избыточного веса.

– Люди с низким достатком чаще берут товары собственных марок магазина (СТМ), ведь они значительно дешевле. На чем экономит производитель? Являются ли эти продукты менее полезными?

– Часто мы видим один и тот же товар в разных магазинах по разной цене. Практически у всех сетевых магазинов есть продукты. Бренд не тратит деньги на упаковку и рекламу, поэтому цена существенно ниже, чем формируют лояльность у покупателей и конкуренцию у производителей других брендов.

Как правило, все продукты СТМ проходят оценку Роскачеством и соответствуют стандартам. Продукция производится на тех же заводах и из того же сырья, что и товары частных брендов.

Можно экспериментировать: взять на пробу более дешевые товары, попробовать, если не понравилось – больше не берите. Нужно выбирать товары, схожие по составу с более дорогими брендами. Возможно, они будут схожими, и вы не найдете отличий, возможны незначительные отличия. Точно не стоит покупать совершенно незнакомый товар с истекающим сроком годности.

Исследователи вопроса рекламы на факультете дизайна одного из университетов России отмечают, что цена, которую мы видим на прилавке, далеко не всегда отражает качество продукта. Часто встречается некачественный товар по завышенной цене, как и качественный товар по низкой цене. Это можно объяснить разными причинами.

- Ценовая политика: высокую цену обуславливает пик сезона или пик моды – тот же товар дешевеет в конце сезона или в период распродаж.

- Товары в премиум сегменте будут всегда дороже и отличаться по качеству от товаров среднего сегмента.

- Переплата за бренд (зарубежные единичные товары (прошутто, сыры, оливки и т.д.).

- Переплата за маркетинг, грандиозные рекламы. Место продажи: в центре города, в аэропорту бутылка воды или бутерброд будет стоить дороже, чем в магазине возле дома. Цену определяет характеристика товара, срок и условия гарантии, а также отзывы покупателей.

– Всегда ли мы переплачиваем за бренд? Или же бренд всегда равен качеству?

– Инфляция потребительских цен на пищевые продукты, которая была вызвана пандемией, увеличила стоимость потребительской корзины, что повысило расходы на питание и экономическую недоступность питания во всем мире. Резкое подорожание питания во всем мире, стало причиной того, что более трех миллиардов человек не могут себе позволить даже самые дешевые здоровые пищевые продукты.

Показатели стоимости продуктов и их экономическая доступность здорового питания являются важнейшей составляющей сегодняшнего дня. Всегда ли качество зависит от цены и правда ли, что дешевые продукты менее качественные? Себестоимость продуктов зависит от цены производства.

Натуральный продукт всегда дороже синтетического из-за сложности производства, рисков, связанных с коротким сроком годности и ограниченности количества. Учитывается фактор сезонности (зелень, овощи, фрукты и т.д.). В сезон они дешевле, чем зимой, а тепличные продукты дороже из-за большего количества затрат при выращивании в теплицах.

Готовые блюда (сыр, колбасы и т.д.) не могут стоить дешевле, чем их основные ингредиенты. В их стоимость закладывается квалификация персонала, система контроля качества, логистика и затраты на рекламу.

Многие считают, что дорогие товары лучше и вкуснее, чем более дешевые аналоги. Однако, не стоит забывать, что стоимость продукта складывается не только из сырья, налогов и зарплаты сотрудников, но и рекламы, упаковки.

Высокая цена не является гарантией, что перед вами качественный товар, может быть такое, что производитель хочет окупить свои маркетинговые затраты.

– Некоторые покупатели предпочитают покупать продукты с приставкой «Без ГМО». Правда ли, что они более полезны, или это маркетинговый ход?

– Многие предпочитают покупать продукты без ГМО. По итогам многочисленных исследований, никаких признаков негативного влияния продуктов из ГМ-культур на здоровье человека не найдено, и употребление в пищу продуктов из ГМО никак не связано с возникновением многочисленных заболеваний (рак, сахарный диабет, заболевания ЖКТ, ожирение), возникновение которых приписывают люди этим продуктам.

При выращивании ГМО продуктов, с учетом экологии региона, снижается или не применяются гербициды и инсектициды, что увеличивает безопасность продукта. С точки зрения пищевой ценности, увеличиваются урожайность, безопасность продукта и уменьшается загрязнение химией почвы.

Маркировку «Без ГМО» сегодня можно найти на самых неожиданных продуктах. в этот список входят даже овощи и хлеб и молоко. Это свидетельствует о том, что при изготовлении продукта не применялись генно-модифицированные организмы, которых очень боятся приверженцы здорового образа питания.

ГМО-селекция – это отбор растений, которые приспособились к данной среде и устойчивы к негативным проявлениям. ГМО – это та же селекция, которая используется для усовершенствования как растений, так и животных. Особые свойства они приобретают не в ходе мутации, а в результате целенаправленного человеческого вмешательства.

После появления на рынке ГМО-продуктов распространилось мнение, что при попадании в организм клетки ГМО встраиваются в ДНК живых организмов и изменяют их. Однако ученые доказали, что пища расщепляется на глюкозу, аминокислоты и триглицериды, и поэтому модифицированная еда усваивается в точности, как и натуральная.

Однако ГМО-продукты могут накапливать пестициды и ядовитые вещества, и чрезмерное употребление сои может вызвать аллергическую реакцию. Ученые не нашли доказательств, что еда с ГМО вредна для здоровья человека и его потомков. Но и что она на 100% безопасна, таких подтверждений у науки нет.

Если вы решили не рисковать здоровьем и питаться исключительно натуральными продуктами без ГМО, то следует знать, что фраза «Без ГМО» не гарантирует, что в продукте нет чужеродных компонентов, равно как и отсутствие этой фразы не означает, что его модифицировали.

По закону о защите прав потребителя, писать «не содержит ГМО» разрешено на продуктах, если в них присутствует 1% трансгенных компонентов и указывать на их содержание не обязательно. Однако многие модифицированные продукты можно определить на глаз: томаты все одного размера и цвета, перцы одной формы, виноград и арбузы без косточек и т.д.

– На каких продуктах точно не стоит экономить, а какие можно заменить СТМ?

– Какую пищу принимать, и какие при этом использовать продукты, решает каждый человек индивидуально, согласно его доходам, так как можно покупать качественные продукты по низким ценам в магазинах, расположенных с домом. И можно питаться дорогими продуктами, покупая их в брендовых магазинах. Главное условие: пища должна быть качественной и разнообразной.