Разбираем самые популярные проблемы, которые могут возникнуть у пассажира самолета

Август – время, когда одни возвращаются из отпуска, а другие, наоборот, отправляются на заслуженный отдых. Специально для тех, кто впервые путешествует самолетом, мы подготовили обзор о самых частых проблемах, которые могут возникнуть у вас.

Можно ли купить билет, если загранпаспорт «заканчивается»?

Купить билет можно, а вот с самим полетом могут быть сложности, если у вас нет другого загранпаспорта.

Например, путешественник купил авиабилет в Турцию. На паспортном контроле в аэропорту его не пустили, так как до окончания срока действия загранпаспорта оставалось менее 120 дней. По правилам, чтобы заехать в Турцию, нужно иметь загранпаспорт с оставшимся сроком действия больше 120 дней.

При этом выписать себе билет на загранпаспорт со сроком меньше вполне можно, потому что по закону у россиянина может быть два разных одновременно действующих загранпаспорта. Тогда на границе зададут пару вопросов, но увидят отметку о старом паспорте и пустят.

Я проспал рейс. Как быть?

Если вы не зарегистрировались на рейс и не приехали в аэропорт, такая ситуация называется no show (неявка) — пассажир не пришёл и не сообщил авиакомпании почему. Все последующие перелеты, купленные в рамках одного билета по специальному или эконом-тарифу, как правило, сгорают. Обладателям билетов первого и бизнес-класса могут предложить сесть на следующий рейс без доплат. Таким пассажирам могут и вернуть деньги за неиспользованные сегменты перелета.

Чтобы получить возврат денег, если он возможен в вашем случае, лучше всего обратиться в компанию, у которой вы купили билет.

Зарегистрировался, но опаздываю на посадку. Что делать?

В этом случае нужно идти к представителям авиакомпании. Скорее всего, вам помогут: возьмут штраф за неявку на посадку и перебронируют остальные сегменты перелета. Если билеты дорогие, игра определенно стоит свеч. Не отходя от стойки авиакомпании, можно купить билет на следующий рейс.

Проходили онлайн-регистрацию — алгоритм действий тот же. Когда едете в аэропорт и чувствуете, что не успеваете, попробуйте зарегистрироваться с телефона. Если у вас есть мобильный посадочный, но на посадку вы опоздали, будет возможность перебронировать остальные сегменты перелета.

Рейс задержали, а мне очень нужно лететь. Мои действия?

Если задержка катастрофическая: не успеваете на встречу или следующий рейс, попросите представителя авиакомпании поставить отметку о задержке рейса на посадочный. Если не найдёте представителя, идите к администрации аэропорта, и вам выдадут письменное подтверждение задержки.

С этими бумажками будет проще доказать правоту и, если дойдет до суда, получить компенсацию от авиакомпании.

Предоставит ли авиакомпания компенсацию за задержку?

Зависит от причины, по которой задержан рейс. По закону перевозчик вправе отложить вылет по причинам безопасности.

Кроме того, авиакомпании не несут ответственности, если задержка связана с погодными условиями, эпидемиями, забастовками сотрудников, требованиями госструктур, катаклизмами и внезапной поломкой самолета. Все эти случаи считаются непредвиденными обстоятельствами, и денежная компенсация за них не предусмотрена.

А вот если задержка связана с нестыковкой в расписании перелетов, овербукингом, неготовностью экипажа, то компенсацию можно получить.

При этом вне зависимости от причины задержки пассажир имеет право на удобства. Если рейс задержан на 5–15 минут, матери и отцы с детьми до семи лет вправе требовать визит в комнату матери и ребенка. При задержке на два часа полагаются прохладительные напитки. На горячее питание можно рассчитывать при опозданиях на четыре часа. Далее его можно требовать каждые шесть часов днем или восемь ночью. При этом, если задержка больше восьми часов, вам обязаны предоставить отель и трансфер до него. Ночью гостиницу можно требовать уже через шесть часов.

Если вдруг авиакомпания отказывается предоставить вам что-то из перечисленного, попросите у представителя письменный отказ, а потом приобретайте эти услуги за свои деньги, сохраняя чеки. Если дойдете до суда с отказом и чеками, то вероятность получить компенсацию велика.

Где мой возврат денег за билет? Прошло больше тридцати дней!

Иногда возврат приходит, но клиент банка про него ничего не знает. Это работает так: при покупке билета создается транзакция, по которой списываются деньги. Вторая операция по возврату — продолжение этой транзакции. Бывает так, что она показывается внутри первой, тем же числом. Вернули сегодня, а запись появилась в прошлом.

Чтобы разобраться с этим, стоит взять банковскую выписку со счета. И вот если там возврат не отображается, но он точно был сделан, надо писать заявку на принудительный поиск платежа в банк.

Надо ли брать с собой российский паспорт в заграничную поездку?

Возьмите на всякий случай. Раньше российский паспорт нельзя было вывозить из страны, теперь можно. Если потеряете загран, то должен быть документ, по которому получится установить вашу личность. Храните российский паспорт отдельно от заграничного, лучше в сейфе в отеле.

Если во время перелета вдруг будет посадка из-за непогоды в одном из российских городов, авиакомпания может заселить пассажиров в отель. По закону, заселиться по заграну могут только люди, постоянно живущие за пределами России. Это правило планируют пересмотреть, но на практике отель может как пойти на уступки, заселив гостя по заграничному паспорту, так и отказать.

Хорошо, два паспорта взял. А лекарства куда лучше положить — в багаж?

Важные лекарства кладите в ручную кладь, а не в багаж. Багаж могут потерять, отправить не туда, задержать, и вы останетесь без нужных таблеток. Лучше всего возить их в ручной клади либо вообще в кармане куртки. Берите чуть больше лекарств, чем нужно на поездку, — мало ли что.

Вдруг кому-то станет плохо на борту? Где посадят рейс?

Сначала бортпроводники попробуют разобраться, что происходит. Они обучены навыкам доврачебной помощи. Если задача выходит за компетенцию бортпроводников, то по внутренней связи попросят откликнуться врача. Он и будет принимать решение, насколько случай срочный. Возможна ситуация, что диспетчер свяжется с медслужбой аэропорта, и они будут консультировать по радиосвязи.

В срочных случаях самолет сядет там, где пациенту быстрее всего окажут помощь. Нужна подходящая полоса, больница, бригада скорой помощи. Чаще всего это крупный город по маршруту. На земле пациента заберет медслужба аэропорта или сразу скорая, а затем самолет продолжит путь. Да, кто-то опоздает, но жизнь и здоровье важнее.

А шторку иллюминатора зачем открывать при взлете и посадке? Разве это на что-то влияет?

Если что-то пойдет не так, экипаж должен иметь полный обзор по бокам самолета. С закрытыми шторками так не выйдет.

Также на случай экстренной посадки и необходимости спешно покидать самолет лучше, если глаза привыкнут к темноте или яркому свету заранее. В самолете выключают свет при взлете и посадке, так как питание отдается на двигатель, а шторки открывают еще и для адаптации зрачков.

По материалам сервиса Туту. Не реклама.