На улице Дзержинского начали возведение нового спорткомплекса, но сургутяне негодуют из-за вырубки деревьев

В Сургуте разгорелся очередной скандал, связанный с вырубкой деревьев. В СМИ обратился неравнодушный горожанин с просьбой о помощи – он рассказал, что на улице Дзержинского срубают часть зеленой зоны, чтобы построить спортзал. Мнения людей разделились – одни считают, что такая мера неизбежна, ведь в городе действительно не хватает подобных комплексов. Другие, напротив, встали на защиту сквера.

Вас не предупреждали?

Для неравнодушных сургутян стройка объекта стала самой настоящей неожиданностью. Жители микрорайона «А» задавали множество вопросов: почему бы не использовать пустырь, который находится неподалеку? Зачем разрушать уже существующие асфальтированные пешеходные пути? Откуда деньги?

Однако в администрации заверили – проект был согласован с самими горожанами в ходе публичных слушаний.

«Запрос на создание данного объекта сформирован жителями микрорайона. Также его возведение предусмотрено в генплане, это объект местного значения. Проект прошел согласование на всех публичных процедурах: утверждение генплана в 2017 году, утверждение проекта межевания в 2020 году, публичные слушания в 2022 году», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов.

Однако стоит заметить, что в городе процесс привлечения граждан к этим самым публичным слушаниям проходит плохо – люди сетуют на отсутствие информирования. Чаще всего жители Сургута узнают о них постфактум, когда ничего изменить уже нельзя.

Мнение спортивного сообщества

О строительстве спортивного объекта в микрорайоне «А» некоторые жители мечтали уже не первый год. В этом микрорайоне с плотной сложившейся застройкой объекты спорта не обеспечивают в достаточном количестве доступность спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения.

Предполагается, что строительство спортивного центра с универсальным игровым залом позволит обеспечить увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в Сургуте, создание условий для развития олимпийских видов спорта на территории города, организацию социально ориентированного досуга молодежи, укрепление здоровья и профессионального самоопределения детей и подростков, круглогодичный цикл деятельности учреждений, реализующих программы физической культуры и спорта.

«Как спортсмен, я уверен, что нам нужно больше спортивных объектов в городе. Сейчас это актуально для детей и взрослых. Видов спорта много, всем нужно свое место. Например, если в образовательных учреждениях не хватает залов из-за большого количества уроков физкультуры, тогда такой объект будет очень кстати. Мы как организация, которая часто проводит турниры, в таких объектах нуждаемся. Важно отметить, что комплекс будет находиться в пешей доступности. Родители могут спокойно отпустить ребенка, а дети будут посещать тренировки недалеко от школы», – поделился своим мнением президент Сургутской федерации футбола Данил Кравчук.

Вопрос сложный

Общественники согласились с тем, что вырубка зеленых насаждений для освобождения территории под стройку – мера не самая лучшая. Однако существуют весомые факторы, которые не позволяют изменить месторасположение нового объекта. Например, перенести спортзал на близлежащий пустырь нельзя, так как там территория достаточно ограничена. Корректировка также приведет к смещению сроков сдачи объекта, а также угрозе лишения окружного финансирования (регион, к слову, готов оплатить 120 миллионов из необходимых 200).

«Поэтому размещение спортивного объекта именно в этом месте обосновано заботой властей о жителях района. Спортивные объекты сегодня – это здоровье нации через тридцать лет, будущие чемпионы, которые станут гордостью нашего города и страны», – пришел к выводу представитель Народного фронта Кирилл Акинцев.

Тем не менее, общественники призывают властей выйти на диалог с сургутянами и найти компромисс при решении возникшей проблемы.

Останемся без деревьев?

Чаяния жителей были услышаны. Депутатский корпус города внимательно следит за возведением объекта. Во время встречи с журналистами народный избранник Богдан Гужва подчеркнул, что данный запрос уже отработан – с администрацией города был создан план по компенсаторной высадке деревьев.