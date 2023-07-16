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​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства»

Руководитель клиники «Наджа» — о конфликте с участием офтальмолога и пациентки

​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства»
Фото: ООО «МЦ «Наджа»

В начале июля сургутские соцсети обсуждали скандальные сообщения одной из горожанок, которая утверждала, что в частной клинике подверглась приставаниям со стороны врача. Девушка пришла к офтальмологу, после чего в красках передала все детали общения с ним, чем привлекла внимание не только своей аудитории, но и следственного комитета, который инициировал проверку по фактам. Мы же обратились к руководству клиники — директору ООО «МЦ «Наджа» Павлу Пархомовичу с предложением прокомментировать возникший скандал.

Ответ на главный вопрос: «Что это было?» — еще предстоит найти, и сейчас этим занимаются не только следователи, но и юридическая служба медицинского учреждения.

— В чем суть конфликта?

— К сожалению, мы не можем комментировать ситуацию, происходящую вокруг нашей клиники ввиду того, что даже сам факт обращения пациента за медицинской помощью является врачебной тайной и охраняется Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». На сегодняшний день все материалы переданы в правоохранительные органы для установления истины и привлечения лиц к ответственности.

— Как вы контролируете такую достаточно закрытую сферу, как отношения пациента и врача?

— Руководство клиники старается всегда четко и быстро реагировать на любые жалобы либо просьбы клиентов и принять необходимые меры для урегулирования каких-либо нестандартных ситуаций. Мы заботимся о том, чтобы наши пациенты получили не только квалифицированную помощь, но и создать психологически комфортные условия пребывания в стенах медицинского центра. Мы регулярно проводим опросы наших пациентов об удовлетворении качеством полученных услуг, пациенты отмечают доброжелательность и внимательное отношение медицинского персонала.

— Возможно, для того, чтобы избежать подобных ситуаций, стоит вести видеонаблюдение, естественно, с согласия самих пациентов?

— Мы как частная клиника, в чьих приоритетах создание комфортных условий для клиентов, видеокамеры в кабинетах врачей не устанавливали. Законодательно видеосъемка в кабинете врача разрешена только с письменного согласия пациента, в целях сохранения врачебной тайны. При проведении опроса пациентов мы выяснили, что большинство против ведения видеосъемки.

— Вернемся к нынешнему конфликту. Что вы планируете делать далее?

Наши действия сейчас направлены на оценку происходящего, и мы уже выработали план действий, в частности, доктор обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за клевету, совершенную публично с использованием интернет-ресурсов. Параллельно, аналогичное заявление направила наша юридическая служба. Дальнейшая работа будет проведена компетентными органами, результатом которой будет установление истины.

Ну и, конечно, дальше профессионально и добросовестно осуществлять свою деятельность, чем мы занимаемся уже 30 лет и впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства. Мы как добросовестная компания, которая долго работает на рынке медицинских услуг региона и является его лидером, можем работать только в правовом поле. Повторюсь, нами уже подано соответствующее заявление в полицию, а также мы готовим судебный иск, и все, кто сегодня распространяет ложные и недостоверные сведения о нашей компании или наших сотрудниках, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 123, комментариев: 0
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