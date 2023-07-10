Следственный комитет начал проверку после сообщения о домогательствах врача

17-летняя сургутянка рассказала в соцсетях о домогательствах офтальмолога. По ее словам, она пришла в платную клинику для медосмотра. Во время приема врач, как считает девушка, задавал неуместные вопросы о ее татуировках и пирсинге. А во время осмотра доктор якобы терся пахом о руку пациентки.

Следственный комитет начал проверку по данному факту:

«По данному сообщению следственным отделом по Сургуту организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СКР по ХМАО.