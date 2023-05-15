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Светлана Русак: «Смог − это временный раздражающий фактор, который не несет вред в долгосрочной перспективе»

Заведующая пульмонологическим отделением СОКБ рассказала о вреде смога для югорчан

Светлана Русак: «Смог − это временный раздражающий фактор, который не несет вред в долгосрочной перспективе»
Фото: surgutokb.ru

В начале мая жители Югры почувствовали запах гари − в города принесло смог из соседних регионов.И хоть превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировали, длительное воздействие дыма и угарного газа все же негативно сказывается на всем организме.Насколько смог вреден и в каком случае следует обращаться за медицинской помощью − рассказала заведующая пульмонологическим отделением БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Светлана Русак.

− Кому сложнее пережить период сильного смога − курящим, людям с болезнями легких или сердца, пенсионерам, детям? Для кого смог особенно вреден?

− В первую очередь смог вреден для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, наиболее подверженные к ухудшению здоровья − страдающие бронхиальной астмой. Если брать возрастные группы, то чаще всего сложно пережить период сильного смога пожилым людям.

− А как смог может повлиять на беременность?

− Беременная женщина не находится в зоне риска. Если мы имеем в виду Югру, то на нашей территории смог появляется за счет лесных пожаров, а не из-за выхлопных газов, как, например, в Москве. Это разные вещи.

− Что такого вредного содержится в смоге? Какие несет последствия для здоровья? А в долгосрочной перспективе?

− Он содержит в себе микрочастицы, которые вызывают раздражения верхних и нижних дыхательных путей. Это временный раздражающий фактор, который не несет вред в долгосрочной перспективе. Однако, замечу, что эти микрочастицы из смога могут служить провокатором для развития обострения у пациентов с астмой. Следовательно, они вызывают приступ удушья. Если это вовремя купировалось, а смог прошел, они прекрасно себя чувствуют.

− Можно ли отравиться смогом?

− В Югре отравиться смогом нельзя. Если брать крупные города с большим содержание машин, то там это возможно за счет выхлопных газов и того, что в них содержится.

− Как обезопасить себя, если ты дома? А если на улице? Спасет ли маска в период смога? Есть ли особенные рекомендации для жителей Югры?

− В квартирах нужно плотно закрыть окна. Если есть противомоскитные сетки, то можно побрызгать на них водой. И тогда смог не проникнет в помещение. А на улице простая медицинская маска не спасет. Лучше использовать марлевую маску, смоченную водой, как обычно при пожарах. Можно пользоваться респиратором, он спасет при сильном смоге. Каких-то особенных рекомендаций для жителей Югры нет. У нас не так часто бывает смог, чаще всего задымление приходит из соседних регионов. За всю мою работу такое было только один раз, что смог держался долгое время из-за длительных пожаров.

− Когда стоит обращаться к врачу?

− Следует обратиться за медицинской помощью, когда длительно сохраняется кашель, к нему присоединяется одышка. Тогда это уже повод забеспокоиться о своем здоровье. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно посетить врача, если появляются боли за грудиной.

− Как часто люди жалуются на проблемы со здоровьем из-за смога?

− Повышения обращений за медицинской помощью из-за смога мы не наблюдаем. Люди не часто жалуются на проблемы со здоровьем по этой причине.

− Выросло ли количество новых случаев заболевания бронхиальной астмы в Югре?

− Прирост есть, не только у нас в регионе, а по всей России. Ученые связывают его с коронавирусной инфекцией и считают, что она является провокатором для дебюта бронхиальной астмы.

Напоминаем, санврачи рассказали, как пережить задымление воздуха от лесных пожаров.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 120, комментариев: 0
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