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​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров?

Санврачи рассказали, как пережить задымление воздуха от лесных пожаров

​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров?
Фото: pixabay, ГУ МЧС по Тюменской области

В Уральском федеральном округе сложилась очень тяжелая ситуация с лесными пожарами. Многочисленные возгорания зафиксированы в Тюменской, Свердловской и Курганской областях. В ХМАО ситуация с лесными и природными пожарами под контролем, рапортуют местные власти. Однако удушливый смог успел дотянуться до Югры: жители городов и поселков округа жалуются на задымление.

По данным санврачей, превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в ХМАО не установлено. Тем не менее в региональном Роспотребнадзоре призывают соблюдать ряд правил в периоды задымления. Следует помнить, что длительное воздействие дыма и угарного газа негативно сказывается на работе легких, сосудов, сердца, почек, печени. Особенно опасен задымленный воздух для людей, которые страдают хроническим бронхитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Итак, как пережить задымление воздуха без вреда для здоровья:

Использовать трехслойную марлевую повязку, смоченную водой, или носовой платок. Сухая защитная медицинская маска не поглощает содержащиеся в дыме мелкие частицы, специальные маски-респираторы справляются с этим лучше. Продаются они обычно в хозяйственных магазинах.

Если на улице дым, окна и двери в квартире следует держать закрытыми. При невозможности, в особо жаркую погоду, можно перекрыть их влажными занавесками (с периодическим их смачиванием водой). Кондиционер включайте в режиме циркуляции.

Если есть возможность, то лучше покинуть на время задымленную местность (особенно это касается беременных женщин);

Следует промывать нос два раза в день: перед выходом на задымленную улицу и после возвращения домой;

Рекомендуется принимать препараты, содержащие цинк и селен, пить больше жидкости, употреблять в пищу больше клетчатки, пектинов и меньше есть жирного. Отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение;

Не стоит заниматься активными видами спорта или совершать длительные прогулки, в наиболее «дымные» дни следует плотно закрывать окна и стараться меньше выходить из дома.

Увлажняйте воздух в помещении, а также как можно чаще проводите влажную уборку помещений;

Людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей.

При ухудшения общего состояния (головные боли, тошнота, рвота, чувство слабости, снижение трудоспособности) следует обратиться к врачу.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 35, комментариев: 0
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