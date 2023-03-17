О наставничестве в системе образования говорим с педагогом СурГУ

О педагогике и наставничестве в системе образования мы поговорили с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования Института гуманитарного образования и спорта Сургутского госуниверситета – экспертом всероссийского уровня, членом Ассоциации научных редакторов и издателей и Научно-технического совета, заместителем главного редактора журнала «Северный регион: наука, образование, культура» – Ольгой Муллер. Перед вами яркий пример современного педагога, который знает, чему учить и как организовать образовательный процесс студентов, чтобы каждый из них достиг отличных результатов! Ольга Юрьевна с детства знала, что свяжет свое профессиональное будущее с педагогической деятельностью.

– Что для вас значит педагог и наставник в сегодняшних реалиях?

– Студенты на первом курсе по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность», которую я преподаю, пишут эссе на темы «Почему я выбрал педагогическое направление» и «Что для меня означает профессия учитель». Часто встречаю такую фразу – лучший учитель тот, кто может поставить себя на место ребенка. Полностью согласна с нашими студентами и хочется добавить о важности творческого подхода педагога, который не только помогает в работе, но и повышает ее результаты. В современных условиях педагогическая деятельность приобретает новые черты, среди которых важны качества педагога в роли наставника. В методических рекомендациях о создании целевой модели наставничества акцентируется внимание на том, что «наставничество в образовании развивается преимущественно как волонтерское движение». И, конечно же, существует потребность трансформации наставничества в регламентированный вид профессиональной деятельности в образовании. Шаги в этом направлении есть, надеемся на положительные перспективы. По моему мнению, наставничество включает в себя такие важные понятия, как доверительные отношения, открытость к сотрудничеству, осознание своей важной миссии, а также материальное и нематериальное стимулирование. Быть наставником для педагога – это профессиональное развитие в режиме многозадачности. Хороший наставник помогает дорастить идею до готового продукта.

– Продолжите фразу: «Год педагога и наставника – это»:

– Это не только прекрасный повод поблагодарить педагогов, но и время новых возможностей для профессионального развития, самопознания, расширения круга интересов, знакомства с новыми практиками. В подтверждение этого отмечу участие во Всероссийском проекте «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности», где я выступала в роли эксперта. Мы с коллегами изучили и заслушали практики педагогов – победителей конкурса по выявлению лучшего педагогического опыта в области гражданско-патриотического воспитания. Данный проект направлен на повышение престижа педагога и педагогического образования, общественное признание и профессиональную значимость, что особенно важно в Год педагога и наставника.

– Какие мероприятия реализуются и планируются в рамках Год педагога и наставника в СурГУ?

– Тема Года педагога и наставника приурочена к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Богат этот год и на юбилеи великих педагогических деятелей: 135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, советского педагога и писателя, решением ЮНЕСКО Макаренко вошел в число четырех выдающихся педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке; 145 лет исполняется российскому и советскому педагогу-экспериментатору, автору многих трудов по вопросам воспитания Станиславу Теофиловичу Шацкому; 100 лет – российскому педагогу, крупнейшему специалисту по дидактике, основоположнику теории коллективного способа обучения Виталию Кузьмичу Дьяченко; 105 лет – советскому педагогу-новатору, писателю, публицисту, создателю народной педагогики, автору знаменитых книг «Сердце отдаю детям» и «О воспитании» Василию Александровичу Сухомлинскому; 100 лет – доктору педагогических наук, академику РАО, основоположнику «Педагогики сотрудничества» Игорю Петровичу Иванову. Публикации о некоторых из них будут появляться на страницах университетского журнала «Северный регион: наука, образование, культура». Также в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Северный регион» мы представим рубрику «Интервью с ученым-педагогом».

– Какие главные задачи ставите перед собой на этот год?

– Объявленный Год педагога и наставника свидетельствует о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе и о важности их работы. В ноябре 2022 г. вступил в силу Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Решение такой ответственной задачи невозможно без системы образования, без педагога. Важно уделять внимание воспитанию молодого поколения. Данную задачу мы планируем воплотить в этом году в проекте «Школа гражданского просвещения».

– Расскажите подробнее об этом проекте? В чем его уникальность?

– Цель проекта «Школа гражданского просвещения» заключается в создании просветительской учебно-воспитательной среды с участием преподавателей, студентов и школьников, которая ориентирует на ценности гражданского общества, отличающегося сотрудничеством, инициативностью и творчеством, высоким уровнем общей культуры, самостоятельностью мышления и развитым гражданским самосознанием. В течение года для 100 слушателей программы проекта (старшеклассники, студенты – будущие педагоги) из Сургута, Самары и Донецка планируется проведение лекций, мастер-классов, социальных практик, а также участие в межрегиональном форуме волонтеров просвещения. Повышение уровня гражданского сознания обучающихся, развитие у них гражданских и социальных компетенций – одна из главных направляющих в этом проекте. На начальном этапе проект подразумевает организацию сетевой команды педагогов и студентов, реализующих проект, в том числе разработку программно-содержательной части проекта. На основном этапе планируется реализация теоретических модулей программы (преподаватели для студентов – будущих педагогов) и практических занятий (студенты для школьников).

– Какова роль педагога и наставника в процессе воплощения в жизнь такого значимого для молодежной среды социального проекта?

– Наставничество в данном контексте рассматривается как перспективная образовательная технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки. Педагог в роли наставника в этом проекте должен обладать способностью мыслить нестандартно и глубоко. Кроме того, навыками сотрудничества и социального интеллекта, умением работать с современными средствами массовой информации. При реализации данного проекта педагоги-наставники будут общаться со студентами – будущими педагогами на равных, выслушивать их, давать обратную связь, вдохновлять. Вместе они развивают гибкие навыки, работа ведется над теми ценностями, в которых видят смысл и студенты, и педагог. Еще в позапрошлом веке Константин Ушинский прозорливо написал: «Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета».

– Ольга Юрьевна, знаю, что также вы являетесь экспертом конкурсов профессионального мастерства людей с ОВЗ. На что вы обращаете внимание в первую очередь при оценке работ конкурсантов?

– Расскажу на примере Всероссийского конкурса людей с инвалидностью «Профессиональное завтра». Это уникальная инклюзивная конкурсная площадка для привлечения внимания общества к проблемам таких людей, где участники со всей страны, от Калининграда до Владивостока, представляют свои творческие и научные проекты, направленные на улучшение жизни, поиск новых возможностей для самореализации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания общества к проблемам профессионального становления лиц с ОВЗ. На суд экспертов активными и талантливыми ребятами были представлены совершенно разные проекты. Как мы выбирали лучшую работу? Особого внимания требует методика оценки проектных результатов, – не завышая и не занижая их, важно подчеркивать именно те стороны, которые ведут к успеху! Оценка должна мотивировать таких людей к саморазвитию, а это часто проходит во время экспертного обсуждения каждого шага и этапа.

– Ваши пожелания СурГУ в канун его 30-летия?

– Юбилей вуза – масштабное событие для нашего региона. Пусть эта значимая дата станет еще одним импульсом вперед на пути исполнения всех задуманных планов и проектов! И пусть в достижении успеха нам всем поможет истинная корпоративная общность, в которой ученые, преподаватели, студенты будут устремлены к новым научно-образовательным вершинам!