Директор Сургутского театра - о премьере, новинках, аншлагах и планах на будущее

В ближайший уик-энд в Сургутском театре случится первая премьера 2023 года – спектакль-концерт «Со вкусом карри и любви» в стилистике Болливуда. В постановке занята вся труппа и бэнд театра. Почти все билеты проданы. И это несмотря на то, что показы идут неделю кряду, да еще по два в день. Откуда берутся аншлаги, каких новинок еще ожидать от театра и когда все-таки начнется капитальный ремонт СМДТ. Об этом мы поговорили с директором Сургутского театра Светланой Астраханцевой.

Все билеты проданы?

- Светлана Васильевна, сначала хотелось бы поздравить вас, пусть немного запоздало. 22 февраля Сургутский театр отметил 24-летие! Радостно, что театр встречает праздник в отличной форме. Какой самый дорогой подарок получили в этот день?

- Спасибо за теплые слова. Кстати, в городе открыты две экспозиции, посвященные дню рождения театра. Одну фотовыставку можно увидеть в мультимедийном парке «Россия – Моя история». А другая инсталляция работает в фойе театра и погружает в закулисную жизнь актеров. Всех приглашаем!

О секретах закулисья в театре рассказывает исталляция

Возвращаясь к вашему вопросу. Самым дорогим подарком был… как, впрочем, в любой другой день – зал, полный красивых, пытливых, неравнодушных зрителей. Нескончаемые аплодисменты, поток цветов. И табличка «Все билеты проданы!» на кассе. Она нам в последнее время часто бывает нужна.

- Аншлаги? Расскажите, как театр к успеху шел?

- Весь минувший год был очень насыщенным на события. Театр, можно сказать, не отпускал зрителя. Крупные премьеры: драма «Легенда о Гамлете» взяла награду международного театрального фестиваля; «Безумный день, или Женитьба Фигаро» стала первой комедией, которую театр выпустил впервые за восемь лет; «Однажды в Verone» оказался суперуспешным мюзиклом для взрослой аудитории. Театр с пользой выстроил сотрудничество с молодыми деятелями искусств – режиссерами из Москвы. Я имею в виду Сергея Тонышева, выпускника ГИТИСа, автора спектакля «Легенда о Гамлете», и Дмитрия Масленникова, хореографа шоу «Танцы», члена жюри телепрограммы «Большие и маленькие», который поставил у нас «Танец с медведем» – современный пластический спектакль, но при этом по мифологии народов Севера.

И, пожалуй, одним из ключевых событий, развернувших молодежь в сторону СМДТ, стала режиссерская лаборатория на подростковую проблематику «Мне (не) больно», которую мы провели при грантовой поддержке Союза театральных деятелей. Мы безусловно нацелены на широкого зрителя, но большая часть аудитории все равно молодежь. Поэтому в округе мы остаемся в лидерах среди учреждений культуры, реализующих билеты по «Пушкинской карте».

– И результатом этого стали аншлаги?

– Я не назову вам одной-единственной причины, почему так выросло число зрителей. Мы сами гадаем. Есть ощущение, что людям просто захотелось идти в театр. Все же именно театр ведет со зрителем цельный разговор о чувствах и переживаниях, помогает в поисках ответов на вопросы бытия. Один персонаж у Андрея Платонова рассуждал: хорошие мысли приходят не в уюте, а от пересечения с людьми и событиями. Это пересечение и может случиться в театре!

…Даже такой скромный формат, как читка пьесы (я сейчас говорю о совершенно конкретной читке – «Я кулак, я – А-н-н-а», пьеса о мире глухонемой девочки), может подарить зрителю катарсис. Мне кажется, многие сургутяне идут в театр за желанием живого диалога здесь и сейчас.

Нонсенс: десять премьер в год

- Еще о достижениях. При прежнем руководстве театр в числе успехов всегда упоминал гастроли за рубежом… Сейчас – нет.

- Не сомневаюсь, это важный вектор развития регионального театра. Но всему свое время. А главное, если говорить о гастролях, в наших приоритетах все же выступления по округу. Мы финансируемся из регионального бюджета, и наше госзадание предписывает прежде всего обслуживать жителей родной Югры.

С недавних пор нас полюбили зрители Ханты-Мансийска, часто приглашают на большую сцену КТЦ «Югра-Классик». Осенью привозили в окружную столицу «Шинель», в феврале показали «Фигаро». Кстати, члены правительства Югры впервые побывали на нашем спектакле. Отзывы отличные.

В апреле Сургутский театр впервые вступит на сцену филиала Малого театра в Когалыме в рамках XIII Международного театрального фестиваля «Островский в Доме Островского» к 200-летию великого русского драматурга. Наш спектакль «Гроза» прошел отбор для участия в этом фестивале.

Спектакль «Гроза» представят на фестивале «Островский в Доме Островского»

- Сургутский театр сегодня – в нем есть место творческой инициативе снизу? Или идеи спускаются вами сверху?

- В Сургутском театре демократичная и творческая атмосфера вдохновляет коллектив на создание нового. Это доказывает наша афиша. Наконец наши ребята стали ставить спектакли чаще! И эти работы вполне конкурентоспособны, люди их любят. Например, наш молодой режиссер Александр Фокеев открыл в себе талант постановщика мюзиклов. Все еще гремит его работа «Однажды в Verone», но он уже выпускает новый музыкальный спектакль «Со вкусом карри и любви». Причем над мюзиклами корпит уже слаженная команда специалистов: помимо Саши Фокеева, это балетмейстер Алена Дудникова, руководитель ансамбля Александр Кошелев, хормейстер Алена Поль, художники Александра Мильч и Татьяна Хаева.

Актеры на репетиции спектакля «Со вкусом карри и любви». Еще не в костюмах но у же в гриме

Или взять ту же режиссерскую лабораторию: две читки пьес современных драматургов – «Я – кулак, я – А-н-н-а» и «Воин» – режиссировали наши актеры Татьяна Балабанова и Мурат Шыхшабеков. Сами вызвались. Это оказался настолько впечатляющий опыт, что сейчас читки включены в репертуар, они собирают неслучайных зрителей! Мурат Шыхшабеков, кроме того, как режиссер готовит премьеру спектакля уже большой формы – по роману Б.Васильева «А зори здесь тихие…». Главный балетмейстер театра Кристина Кожина ярко проявила себя в постановке танцев к «Фигаро»… И, конечно, популярный цикл камерных концертов «Квартирник». Это тоже идея и работа наших постановщиков и музыкантов. В общем, коллектив театра – в творческом полете, крылья никто не подрезает.

- Может, уже и москвичей приглашать не надо, раз такие молодцы?

- Мы открыты разным режиссерским школам, ни в коем случае не собираемся замыкаться в своих стенах. Так что и москвичам место найдется (смеется. – ред.). Так, с именем приглашенного режиссера, выпускницы ГИТИСа Юлианы Лайковой мы связываем одну из самых ожидаемых премьер – спектакль «Евгений Онегин» по поэме Пушкина. Как ожидается, выпустим в июне. С Юлианой наш театр хорошо знаком, грандиозное визуальное решение «Легенды о Гамлете» – это ее работа как художника. А теперь мы даем ей карт-бланш на режиссуру… Вообще у нас в этом году случится целых десять премьер! Такого на памяти театра не было. Мы хотим удивлять зрителя, поэтому три-четыре премьеры в год сейчас нам мало.

В поисках сценической площадки

- Известно, что театр осенью наконец-то должны закрыть на капитальный ремонт. Это значит, что спектаклей во втором полугодии мы не увидим?

- Сейчас проект ремонта проходит доработку. Рассчитываем, что его утвердят к осени, и здание театра закроют на ремонт. Мы очень благодарны правительству Югры, что острая необходимость ремонта театра не оставлена без внимания и на это выделены средства. Однако где будут идти спектакли СМДТ, я пока не представляю. Мы ведем переговоры с различными сценическими площадками Сургута. Есть уверенность, что не останемся без помещения. В крайнем случае, отправимся на гастроли по Сургутскому району, по округу. Будет прекрасная возможность шире представить там наше творчество.

- Если ли у нашего театра некий театр-ориентир, на который бы вы равнялись?

- Не сотвори себе кумира. Пожалуй, я восхищаюсь вахтанговской «империей» (Театр имени Евг. Вахтангова. – ред.) и МХТ. Но в любом театре есть практики, наработки, которые можно заимствовать. Почему бы не поучиться? Хочется быть не копией кого-то, а лучшей копией себя вчерашнего.

Комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» остается самым популярным спектаклем СМДТ

- В соцсетях нередко информируют, что сотрудники Сургутского театра ездят на стажировки, мастер-классы. Что это дает театру и зрителям?

- Образовательный вектор – это очень классное направление нацпроекта «Культура» (называется «Творческие люди»), и на это также выделяются средства правительством Югры. Обучение проходит онлайн и офлайн. Что это дает зрителю? Ну, например, наш заведующий художественно-постановочной частью Радик Шихсаидов благодаря стажировке предложил массу идей, как нам модернизировать сценическую площадку, чтобы пространство стало многофункциональным, удобным и безопасным. А актер Дмитрий Кожин, включившись в программу по сценическому движению в ГИТИСе, теперь стал нашим штатным специалистом по сценическому бою. Бои, дуэли, драки, даже пощечины – зрителю ведь любопытно наблюдать это на сцене, согласитесь? Растет общий уровень компетенций наших сотрудников. Мы не отстаем от времени.

- В заключении позвольте снова вернуться к нынешнему репертуару СМДТ. На «легкие» спектакли и концерты Сургутского театра некоторые зрители ходят по 3-4 раза, судя по отзывам на билетной платформе. А как подтолкнуть зрителя несколько раз смотреть спектакль сложного, драматического содержания?

- Мне кажется, нет смысла зрителя к чему-то подталкивать. Драматизма сейчас так много в жизни, что, наверное, стоит позволить людям отдохнуть, погрузиться в позитив. Мы все сейчас переживаем за наших ребят на Донбассе, за наши потери и утраты. Но для людей нормальная ситуация – искать позитив даже в сложные времена, вспомните того же «Василия Теркина» Твардовского. Еще Еврипид писал о стремлении людей «печали ненавистной предел положить». Поэтому пусть будут разные спектакли в нашей афише. А сургутяне сами решат, на какие постановки ходить по нескольку раз. Мы рады зрителям на всех спектаклях.