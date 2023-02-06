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«Жертв домашнего насилия удерживает страх расправы, преследования, неверие в помощь правоохранительных органов и отсутствие поддержки»

Психолог Диана Филатова – о причинах насилия в семье и помощи жертвам

«Жертв домашнего насилия удерживает страх расправы, преследования, неверие в помощь правоохранительных органов и отсутствие поддержки»
Фото предоставил спикер, https:/ru.freepik.com

О семейном насилии в России стараются молчать, в то время как множество жертв каждый день страдают от домашних тиранов. Чаще всего издеваются над теми, кто слабее – женщинами и детьми, которые боятся рассказать, что происходит за закрытыми дверями. О том, с чем связано большое количество случаев семейного насилия и как спастись от агрессора – рассказала корреспондентам siapress.ru психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– Около 25 тысяч жителей Югры стали жертвами домашнего насилия в прошлом году. С чем это можно связать? И как этого избежать?

– Современный человек часто находится в состоянии стресса: конфликты на работе, ненормированный режим труда и отдыха, неудобство городской среды, конфликты с друзьями и родственниками и многое другое. Все это сказывается на психологическом здоровье. Возникающее напряжение может вызвать чувство злости и раздражения, а это энергетически заряженные эмоции, которые требуют выхода. И если на работе человек ещё может себя сдерживать, то дома негатив может вылиться на тех, кто «подвернулся под руку». И чаще всего это, к сожалению, жена или дети.

– Что такое домашнее насилие? Как оно проявляется?

– Наиболее полное понятие «домашнее насилие» дает Всемирная Организация Здравоохранения: «Насилие – это преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя или иного лица (группы лиц), результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого): телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб».

Простыми словами, насилие – это ущерб, нанесенный одним человеком другому. Если касаемо семьи, то это вред всем ее участникам, возможно даже косвенный, пагубное воздействие на их психологическое и физическое здоровье. Варианты проявления ущерба разнообразные – побои, ограничение в свободе выбора и передвижения, контроль, манипуляции, запугивание и многое другое.

– Чаще всего жертвами становятся женщины и дети. Почему?

– Прежде всего стоит сказать, что женщины и дети слабее мужчин в физическом плане. Они не могут дать отпор своему обидчику. Часто находятся в финансовой и прочей зависимости. Ухудшает положение дел еще то, что тема насилия в семье табуирована в обществе. Об этом не принято говорить, жертвы боятся «выносить сор из избы» из-за чувства стыда и ложной надежды, что все еще может измениться.

– Можно ли помочь другому человеку, который столкнулся с насилием в семье?

– Можно, если человек сам обратился за помощью. Иногда достаточно выслушать и проявить поддержку. Если вы некомпетентны в каких-то вопросах, то лучше направить жертву насилия к специалистам: психиатру, психологу, юристу, в службу социальной помощи.

– Порой семьи, в которых происходит насилие, выглядят на первый взгляд примерными и благополучными для окружающих. Можно ли опознать насилие в таком случае и, правда, что дети – основные индикаторы состояния семьи?

– Жертвы семейного насилия молчат из-за того, что чувствуют вину, стыд, страх. Однако распознать их можно по определенным признакам. Они, конечно, не на 100% указывают о том, что человек в опасности, но могут насторожить. Например, женщина была активной, жизнерадостной, а через некоторое время ее настроение резко изменилось. Она стала подавленной, замкнутой, сонной (чаще всего домашние тираны любят устраивать ссоры по ночам). За ней наблюдается плаксивость, либо злость и раздражение.

По поведению ребенка тоже заметно, что дома не все в порядке. Если ему тревожно, страшно, некомфортно, то это может проявляться в гиперактивности, перевозбужденном состоянии. Вместе с тем, есть две линии поведения ребенка: он становится агрессивным по отношению к сверстникам, отстраненным, или, наоборот, тянется к детям и педагогу, чтобы получить как можно больше социальных поглаживаний, как бы компенсируя недостаток внимания дома. Может ухудшиться успеваемость, пропасть мотивация к обучению.

– Как люди становятся агрессорами? Может ли нестабильная обстановка в стране повлиять на число насилия внутри семьи?

– Несомненно, нестабильная обстановка в стране может повлиять на ментальное здоровье, вызвать дополнительное напряжение, усилить тревогу, а также повысить раздражение и злость. Это результат неудовлетворенных потребностей, например, в безопасности. Чем больше человек недополучает того, в чем нуждается, тем выше его агрессия.

Зачастую агрессорами становятся люди, которые выросли в деструктивных семьях, где они были объектами или свидетелями насилия. Им довелось невольно скопировать модель поведения значимых взрослых. Агрессия также может быть способом защиты и быстрым инструментом достижения желаемого, усвоенного в детстве или юности. А иногда она появляется вследствие соматических заболеваний.

– Какие признаки могут помочь распознать насильника и агрессора?

– Распознать агрессивного человека можно по нескольким признакам. У него наблюдается повышенная чувствительность к малейшей критике, он тяжело переносит любую фрустрацию и не терпит отказа, а также зачастую перекладывает ответственность за свои неудачи на кого угодно, но только не на себя.

– Как выйти из абьюзивных отношений? И почему многим женщинам так сложно это сделать?

– Сложность выхода из абьюзивных отношений обусловлена рядом факторов: длительностью пребывания в подобном контакте, личностными качествами жертвы, способностью самостоятельно позаботиться о себе, в том числе в финансовом плане. Часто жертв удерживает страх расправы, преследования, неверие в помощь правоохранительных органов и отсутствие поддержки. Кроме того, многое решает убеждение, что детям лучше с зависимым и агрессивным отцом, чем ни с каким. Некоторых останавливает страх социального осуждения и ярлыка «разведенки с прицепом».

Для того чтобы выйти из токсичных отношений нужно проделать большую работу над собой. Если не получается сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться в службы помощи и поддержки. Не боятся предавать огласке факты насилия со стороны партнера, чтоб близкие или друзья знали, что вы в опасности и могли вовремя помочь.

Если вам причинили вред физическому здоровью, необходимо это освидетельствовать, защитить себя юридически. Когда рядом находится неадекватный и агрессивный партнер, следует заранее подготовить план «эвакуации». Возможно, накопить немного денег на первое время, устроиться на работу или получить при необходимости специальность. Обратиться к специалисту для работы с психологическими травмами и установками, тревогой, страхом, например, одиночества, а также прописать план по восстановлению самооценки.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 144, комментариев: 0
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