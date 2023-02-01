В Югре возбудили 805 уголовных дел по факту домашнего насилия в прошлом году

В 2022 году порядка 25 тысяч жителей Югры сообщили о домашнем насилии в правоохранительные органы. По результатам обращения были возбуждены уголовные дела – 805 (3%), а также административные – 1 586 (6,5%), сообщил «Вестник» со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

«В 2022 году органами внутренних дел Югры рассмотрено 23 819 (2021 год – 24 425) заявлений, сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях по фактам насилия в сфере семейно-бытовых отношений», – добавили в ведомстве «Вестнику».

Правоохранительные органы провели проверку по каждому из заявлений. Небольшое количество дел они объясняют тем, что не во всех случаях были найдены признаки правонарушения.