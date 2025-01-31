Как устроен сервис, что стоит попробовать и передает ли кафе «Мидийное место» атмосферу побережья в Сургуте

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Сургут − город далеко не морской, но теперь здесь есть место, где ощущение прибоя и вкус свежих морепродуктов доступны каждому. Корреспондент siapress.ru заглянул в новое кафе «Мидийное место» на улице Университетская, 15, чтобы проверить, насколько оно передает атмосферу морского побережья.

В меню – свежие мидии, том-ям, устрицы и другие морепродукты, а в интерьере – стильные детали, мягкий свет и аквариумы с живыми моллюсками. Стоит ли сюда идти – рассказываем в этом обзоре.

Как все устроено

Я посетила «Мидийное место» вечером, где-то в 16:40. В кафе в это время еще были свободные места. Как объяснил мне официант, заведение работает в формате стрит-фуда с ресторанным качеством. Заказы здесь делают у стойки: нужно лишь взять с собой «номерок» и показать на кассе.

«Главное отличие «Мидийного места» от обычных ресторанов морепродуктов − это простой и доступный формат. У нас нет дорогой посуды, строгих официантов и высоких цен. Мы совмещаем качество ресторана с форматом street food. Это значит, что у нас нет бронирования столиков, заказы делаются быстро у стойки, блюда готовятся оперативно и подаются в удобной форме. В духе уличной еды: быстро заказал, вкусно поел, с новыми силами готов двигаться дальше!» − позже прочитала я на сайте «Мидийного места».

Однако, по моему мнению, хотя заведение придерживается свободной концепции без официоза, сюда вполне можно пригласить даму на свидание или встретиться с друзьями. Интерьер стильный, но не вычурный, а мягкий свет и мягкие диваны создают уютную атмосферу.

Что пробовала

Мне объяснили на кассе, что у кафе пока что было только техническое открытие, поэтому крепкого алкоголя здесь пока нет. Однако можно принести свои напитки, которые сотрудники разольют по бокалам, что делает формат еще более свободным и непринужденным.

Я заказала три позиции из меню: мидии в сырно-сливочном соусе, том-ям с морепродуктами и лимонад Кактус-Юдзу. Блюда подали быстро, заняло это где-то 10-15 минут, не больше. При этом выглядят они довольно стильно − особенно обращает на себя внимание фирменная красная кастрюлька.

Первым делом я попробовала мидии в сырно-сливочном соусе – горячие, ароматные, с насыщенным вкусом. На подносе сразу бросается в глаза интересная деталь: небольшая инструкция, как правильно есть мидии. Советуются отломить пустую створку и полить мидию соусом, чтобы ощутить всю глубину вкуса. Дополнительно подают багет с песто и картошку фри – хрустящую, не пересоленую. Такой набор делает блюдо еще более сытным.

Дальше попробовала том-ям с морепродуктами. На кассе предлагают выбрать степень остроты, но все же я взяла классический вариант. Бульон – насыщенный, с приятной кислинкой, а креветки и кальмары не «резиновые», что часто бывает в таких блюдах.

Из напитков выбрала лимонад Кактус-Юдзу. Свежий, кисло-сладкий, не приторный.

Обслуживание и чистота

Это не шумный фастфуд и не пафосный ресторан, а уютное пространство в приглушенных оттенках, где легко представить себя где-то на побережье. Деревянные элементы, аккуратный декор и продуманное освещение создают ощущение уюта, а открытая кухня позволяет наблюдать за процессом приготовления. В центре зала – аквариумы с живыми устрицами, которые сразу дают понять, что здесь особое внимание уделяют свежести продуктов.

Зал довольно просторный, но благодаря грамотному зонированию здесь комфортно и тем, кто пришел компанией, и тем, кто зашел перекусить в одиночестве. Удобные столики, мягкие кресла – в таком месте легко задержаться подольше, несмотря на формат стрит-фуда.

В зале поддерживается порядок, столы быстро убирают после посетителей. Санузлы – стильные, с аккуратными умывальниками, хорошим освещением и продуманными деталями.

Стоит ли идти?

Если любите морепродукты , особенно мидии.

, особенно мидии. Если хочется быстро и вкусно поесть , но без лишнего официоза.

, но без лишнего официоза. Если цените атмосферу , напоминающую уютные прибрежные кафе.

, напоминающую уютные прибрежные кафе. Если хотите попробовать что-то новое – меню не перегружено, но при этом каждый пункт продуман.

Но лучше не верить на слово, а прийти и попробовать самим. В конце концов, новое интересное место – это всегда повод для гастрономического открытия.

Erid: 2SDnjdGP2Jg

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