Пока для жителей других стран путешествие – обыденность, для россиян – роскошь

Скоро лето, ужасно хочется отдыхать. Больше десяти лет не был за границей, подумал я, и решил в июле слетать в теплый Вьетнам. Договорились о туре, заплатили предоплату. Цены, конечно, удивили. Но что поделать – отдыхать же нужно.

Особенность нашего холодного города в том, что напрямую во Вьетнам из него не улететь – нужно делать пересадку в Новосибирске. И меня сильно удивило, насколько дорогими оказались билеты в этот самый Новосибирск – это ведь всего лишь перелет внутри страны. На двоих вышло около 32 тысяч рублей – по 16 тысяч на человека. И это без доплаты за багаж и страховку.

Я задался вопросом: «Почему путешествовать по России так дорого?». Я же отчетливо помню все заявления властей о необходимости развивать внутренний туризм и делать его доступным. Еще в 2022 году об этом говорил Владимир Путин.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того чтобы получать положительные эмоции», – заявил тогда глава государства.

Кроме того, в начале этого года многодетная мать из Сургута во время обсуждения итогов года обратилась к президенту с жалобой на высокую стоимость авиабилетов. Она отметила, что при нынешних ценах отпуск всей семьей становится практически недоступным. И вроде как что-то решилось − детям начали делать 50% скидки на билет.

Я поговорил со своим товарищем о путешествиях по России. Недавно он был в Сочи и поразился, как сильно наши соотечественники «сдирают шкуру» с туристов из своей же страны. По его словам, ночь в отеле далеко не самого высокого уровня стоила баснословные 10 тысяч рублей. При этом он привел в пример десятки отелей в других странах, где условия были лучше, а цена – почти в два раза ниже. И это без учета питания и прочих расходов в Сочи, которые, по его словам, тоже куда выше.

Я, в свою очередь, ради интереса посмотрел билеты из Нью-Йорка в Берлин – а между ними, если что, шесть тысяч километров. И был, мягко говоря, шокирован.

Цена перелета оказалась равна стоимости билета из Сургута в Новосибирск – при расстоянии всего 880 километров.

Пошел дальше и глянул цены на билеты из Парижа в Токио. Чтобы увидеть цветение сакуры, французу придется заплатить около 668 евро (примерно 60 тысяч рублей). По данным сайта iWorld, средняя зарплата во Франции составляет 2 350 евро в месяц. То есть, на одну зарплату житель Франции теоретически может позволить себе такую поездку почти четыре раза. Выводы делайте сами…

Разумеется, я говорю только за себя, отталкиваясь от своего опыта и уровня жизни. Если у вас есть мнение на этот счет, или вы считаете, что я не прав – буду рад прочитать ваши комментарии.

Чтобы не быть голословным, приведу еще один пример из жизни моего близкого друга. Он уже несколько лет живет в Норвегии и пару месяцев назад решил слетать в Германию. По его словам, перелет из Молде в Дюссельдорф в одну сторону обошелся примерно в 17 тысяч рублей.

«Из Молде в Дюссельдорф вышло 2 200-2 300 норвежских крон – это около 17 тысяч рублей. Между ними примерно 1 200 км. Столько же – в обратную сторону. Но для меня это не проблема: я в бассейне спасателем получал 12 000 крон (примерно 92 000 рублей), так что такие траты не критичны», – рассказал он.

Для сравнения: такое же расстояние – 1200 км – между Сургутом и Уфой. Билет туда стоит около восьми тысяч рублей. В целом, неплохо. Но это все еще внутренняя поездка по России, а не курорт. А ведь на курортах – наценка куда выше и все намного дороже. Да и, будем откровенны, вряд ли много россиян захотят провести летний отпуск в Уфе, а не на каком-нибудь курорте вне страны.

Получается, расходы на путешествия у россиян совершенно не соотносятся с их доходами. В других странах таких проблем нет – все доступно и не так дорого.

Однажды я смотрел тревел-влог одного популярного блогера. Он путешествовал по Китаю на поезде и в одном из вагонов встретил группу пожилых китайцев. Побеседовав с ними, узнал, что в стране очень развит внутренний туризм: пенсионеры несколько раз в год стабильно путешествуют по стране, потому что это просто и очень дешево. Обидно и завидно, согласитесь?

Тем временем, сургутские пенсионеры со средней пенсией в 21 тысячу рублей вряд ли смогут позволить себе даже поездку по России – не говоря уже о зарубежных странах. Мои родители уже давно пенсионеры, но им все еще приходится работать, чтобы обеспечивать себя. О полетах на отдых речи не идет – они готовятся к ним годами.

Причем иногда полететь за границу оказывается даже выгоднее, чем поддерживать отечественный курортный бизнес. АТОР провела мониторинг цен на авиабилеты на середину апреля 2025 года и выяснила: в ряде случаев перелеты за границу стоят дешевле, чем по стране.

«Так, 10 июля билет в Стамбул на рейсе Pegasus Airlines обойдется в 14,3 тыс. руб., а в Сочи на рейсе «Икара» – в 15,2 тыс. руб. 23 июля в Анталью можно улететь за 15 тыс. на UTair, а самый дешевый билет в Сочи обойдется в схожую сумму – в 13,5 тыс. руб. на «Победе». А вот дорога в Иркутск выйдет на четверть дороже – 21 тыс. руб., тоже на «Победе». 28 июня на Пхукет можно улететь за 25,8 тыс. руб. на Hainan Airlines с пересадкой в Пекине, а билеты в Горно-Алтайск на ту же дату обойдутся в 30 тыс. руб. 20 мая на меньшие деньги – 27 тыс. руб. – можно слетать на Бали рейсом China Eastern через Шанхай в Денпасар», – сообщают на сайте.

Я тоже составил небольшую таблицу: откуда, куда и за какие деньги можно слетать вдвоем в промежуток с 29 июля по 12 августа. Сверху – откуда, слева – куда. Выводы, повторюсь, делайте сами…

Я не брал в расчет дополнительные траты на покупку тура или проживание в отеле, а также на саму жизнь в этих местах (покупки, пропитание и т.д.). С ними ситуация обстоит намного печальнее. К примеру, на те же самые даты тур в Нячанге (Вьетнам) из Сургута стоит от 330 тысяч рублей. А в Сочи – от 150 до 200 тысяч рублей. Но, конечно, отмечу, что есть шанс поймать «горящие» туры.

Между тем, россиянам предлагают меньше летать за границу и больше путешествовать на машине.

«В условиях высокой загруженности авиа и железнодорожного транспорта необходимо развивать инфраструктуру для автомобильного туризма. С регионами уже сейчас разработали около 80 автотурмаршрутов», – заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Так и получается, что у нас путешествия – роскошь, а не обыденность.

Все это напомнило мне один популярный мем: «Вышел на балкон, закурил сигарету, много думал, плакал».