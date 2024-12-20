Обзор решений, принятых думой Сургута на последнем заседании 2024 года

Предновогодний обзор последних парламентских новостей в нашей традиционной рубрике «Коротко о Думе»! Подробную информацию можно найти на сайте Думы города Сургута dumasurgut.ru, а здесь тезисно отмечу самые интересные события декабрьских заседаний.

1. Теперь официально. В должности председателя Думы города утвержден Александр Олейников, который до этого был ИО после ухода прежнего председателя и нынешнего главы Максима Слепова в Администрацию города. Таким образом, Дума Сургута 7-го созыва войдет в историю, за время ее работы уже сменилось три председателя.

2. В Думе появилась третья фракция: ЛДПР.

3. Свой дозор в Думе окончил Андрей Саликов, проработавший депутатом от избирательного округа №2 чуть больше года. Кажется это тоже рекорд. Таким образом, теперь свободно две вакансии депутатов (второй пост остался от Максима Слепова), довыборы должны пройти в сентябре 2025 года. Желающие поучаствовать в борьбе за право быть избранным могут начинать готовить свои предвыборные программы.

4. Бюджет. Еще один рекорд – расходная часть превысила 50 миллиардов рублей! В приоритете: образование, социальная поддержка, ремонт дорог, тротуаров, проездов и благоустройство общественных пространств. Подробней о бюджете 2025 года расскажу в отдельном посте. Остается верить, что доходная часть будет выполнена в полном объеме, а еще лучше с превышением плана, ведь доходы бюджета – это в том числе и налоги с наших с вами зарплат, чем больше получают сургутяне, тем больше доходов у города.

5. В план приватизации добавлены находящиеся в муниципальной собственности объекты электросетевого хозяйства. Будет ли сама приватизация, т.е. продажа этих объектов, пока вопрос открытый. Но то, что эти объекты в любом случае должны быть переданы крупной региональной или федеральной структуре (АО «Россети»), которая будет отвечать за электроснабжение в городе – это решение правительства. Как известно, есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. После развала РАО ЕЭС в конце 90-ых федеральные власти теперь приняли решение объединять энергосистему заново.

6. Про транспорт. С 2025-го увеличивается количество бесплатных поездок для пенсионеров и детей, получающих пенсию в связи с утратой кормильца, с 40 до 60 поездок в квартал. Вопрос расширения льготы для детей из многодетных малообеспеченных семей будет дополнительно проработан до апреля.

7. Бесхозные животные. С нового года запрещается возвращать отловленных животных обратно на волю, теперь они должны содержаться в приютах до естественной смерти или пока не найдется хозяин.

Для понимания – каждый год в городе отлавливается около 600 животных, из них около 200 находят хозяев или умирают. Тратится на эту работу 60 миллионов рублей. Очевидно, что с новыми правилами количество животных, находящихся на содержании города, будет каждый год расти, как и затраты на их содержание. Это большая проблема, над решением которой нужно работать совместно с чиновниками и общественниками, но в первую очередь нужно добиться обязательной ответственности тех, кто не в ответе, за тех, кого приручил.

8. О строительстве нового мусороперерабатывающего завода. По информации ЗАО «Полигон-ЛТД», проектирование автоматического мусоросторирующего комплекса закончено, впереди экспертиза и начала работ по строительству, ориентировочно летом 2025 года. Решение по строительству межмуниципального полигона в очередной раз переносится, теперь на 2025 год, пока округ и концессионер не могут найти подходящий участок.

9. О строительстве школ. В 2025 году ждем две школы, в 20а микрорайоне и в «Марьиной горе». Еще 12 объектов образования находятся в окружной программе на период с 2026 по 2030 год, в микрорайонах: 5А, 30А, 24, 38, 16А, 39, 35, 34, 31Б, 30, Пойма-5. Часть из них возводится по концессии – 5А, 20А, часть «под выкуп» – «Марьина гора» и «Пойма-5», остальные ждут решения по срокам финансирования от окружных властей, в отношении которых есть здоровый оптимизм. Подробней также расскажу в одном из ближайших постов.

10. Лагерь «Барсова гора». Очередной подрядчик в очередной раз нарушает сроки проектирования объекта. Есть риски, что, если мы не получим проект до конца весны, то можем потерять окружное финансирование под строительство. Времени менять подрядчика у нас нет. Вместе с коллегами с Администрации будем работать над тем, чтобы проект был готов хотя бы до весны, и столь важный объект спортивно-патриотического воспитания наконец-то появился в нашем городе.

11. На фракции партии «Единая Россия» в Думе активно обсуждался вопрос, входящий «Карту развития Югры» – развитие индивидуального жилищного строительства на территории Сургута. Учитывая недостаток свободных земельных участков под ИЖС, в том числе тех, которые город должен предоставлять льготным категориям граждан, включая участников СВО, было принято решение начать работы по расширению границ города с целью увеличения площади пригодной под застройку. Решение сложное и не быстрое, но, мне кажется, абсолютно правильное.

Вот и все в этом году. Думой было принято много судьбоносных решений – от нового генплана и стратегии развития города до бюджета и планов благоустройства. Надеюсь, они благотворно скажутся на жизни сургутян, и новый год нам принесет много хороших событий! Также поздравляю всех коллег с 30-летним юбилеем Думы города и Сургута и наступающим новым годом, желаю хорошо отдохнуть на зимних каникулах, чтобы в феврале вернуться к работе полными сил и здоровья!

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