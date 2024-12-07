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​Штрафовать за парковку на газонах надо. Но есть нюансы

В штрафах за неправильную парковку в Сургуте есть один существенный вопрос

​Штрафовать за парковку на газонах надо. Но есть нюансы
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Осенью от сургутян стали поступать массовые жалобы на работу нового мобильный комплекса «Дозор» вызванные штрафами за парковку на земельных участках без твердого покрытия. Штрафы выписываются в автоматическом режиме согласно подпункту 3 пункта 21 статьи 8 Правил благоустройства.

Данный пункт сформулирован следующим образом: «Запрещено передвигаться на транспортных средствах и размещать (оставлять) их на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, вне зависимости от времени года, за исключением специальных, механических транспортных средств, задействованных для проведения ремонтно-восстановительных работ».

Касательно лиц, размещающих свои автомобили на газонах и цветниках – тут двух мнений быть не может, карать и делать это строго. А вот относительно «территорий занятых травянистыми растениями», у меня возникает вопрос, который я бы хотел с вами обсудить.

Данная формулировка перекочевала в наши правила благоустройства очевидно из КоАП Югры и мне кажется довольно спорной, размытой для трактовки. На запрос о практике применения данной нормы получили от коллег с Контрольного управления Администрации города ответ. Они считают правомерным штрафовать собственников транспортных средств которые размещают их на земельных участках, «не содержащих твердую поверхность и иные обязательные элементы для размещения и хранения на ней транспортных средств, имеющих грунтовую поверхность и на которых в летний период визуализируются травянистые растения».

К чему это может привести – проиллюстрирую на двух фотографиях из личного архива.

1. Многострадальный проезд от проезда Первопроходцев до проспекта Комсомольского.

Только в прошлом году здесь появилось твердое покрытие, до этого более 30 лет здесь была грунтовка и «визуализировалась трава в летний период». Значит, все эти годы можно было спокойно штрафовать всех кто паркуется или просто проезжает по проезду? Но виноваты ли люди, что муниципальный проезд в 25-ом микрорайоне город не мог обустроить все это время?

2. Автомобиль стоит на грунте, и трава отлично визуализируется – нарушитель?

Но машина стоит на последней крупной платной парковке в том же 25-ом микроайоне. Это парковка хоть немного разгружает дворы от автотранспорта, освобождая место для пешеходов. Получается, лучше парковать машину впритык к детским площадкам и подъездам?

Если формально подойти, то любой выезд на природу, грибы, ягода, рыбалка – тоже штраф? А если у меня травянистые растения на даче растут, и я имею наглость парковать машину на своем участке – и тут нарушитель? Оспорить выписанный за подобное нарушение штраф будет не просто.

Мне кажется, эта норма правил благоустройства нуждается в доработке с целью однозначного толкования. Например, указания, что парковаться нельзя на земельных участках, имеющих признаки благоустройства – бордюры, ограды, искусственно высаженные растения и т.д. Как вы думаете?

Сейчас «Дозор» регулярно посещает пустыри, где нет и не было никакого благоустройства – например, заброшенные стройплощадки, «ничейные проезды», пустыри. Следует ли штрафовать автовладельцев, которые оставляют автомобили на этих территориях?


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Сегодня в 19:09, просмотров: 124, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy реклама на siapress.ru 
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