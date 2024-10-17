Судя по всему, вскоре мы увидим очередное повышение ключевой ставки

Росстат опубликовал очередную порцию статистики по инфляции. Как можно догадаться, ничего хорошего в ней нет. Вместо замедления роста цен мы снова видим ускорение. В сентябре месячная инфляция с устранением сезонности, по нашим оценкам, выросла до 9,4% в годовом выражении с 7,6% в августе. Это означает, что если цены продолжат увеличиваться такими же темпами, то за год они вырастут на 9,4%.

Почему инфляция не снижается

Предложение товаров сдерживается исчерпанием свободных факторов производства. Мощности уже загружены. Свободных рабочих рук практически нет: для найма сотрудников приходится сильно повышать зарплаты, что отражается в издержках и росте цен. Отток ресурсов в военный сектор ограничивает производство гражданских товаров.

Постоянно растущие издержки на трансграничные платежи тоже делают товары менее доступными. При этом спрос на товары активно расширяется из-за сильного роста кредитования. Спрос увеличивается, предложение нет – итог рост цен.

Что будет дальше

К сожалению, цены продолжат быстро расти в этом году. Сильное ослабление рубля, которое произошло за последний месяц, еще не успело отразиться на инфляции. Импортные товары, купленные по новому слабому курсу, поступят на полки только в ближайшие месяцы. А с ростом импортных товаров появится возможность поднять цены и на аналогичные отечественные товары. Например, если импортные автомобили дорожают, то и у АвтоВАЗа появляется возможность поднять цены.

К слову, об автомобилях. Хоть утильсбор уже повысили с 1 октября, цены на авто еще практически не отреагировали. Машины, которые продаются сейчас, были завезены еще до увеличения сбора. Поэтому сильный рост цен на авто еще впереди.

С рынком труда ситуация лучше не станет. Миграционное законодательство ужесточают, рабочих рук станет еще меньше. Регулярный отток людей на военную службу продолжается. Число работников в гражданском секторе будет уменьшаться, а значит, давление на инфляцию не уйдет.

Бюджет тоже ускорит инфляцию из-за увеличения расходов сверх планов в этом году на 1,5 трлн руб., не компенсированных повышением налогов. Денег станет больше, спрос в экономике возрастет, цены вырастут.

Значимого замедления кредитования в сентябре по оперативным данным тоже нет. Очевидно, что сильное ужесточение ключевой ставки пока не привело к снижению инфляции. Хотя экономика уже замедляется.

Что будет делать ЦБ

Инструмент у регулятора один – ставка. Будут повышать ее и дальше. На ближайшем заседании ЦБ не будет выбирать, не стоит ли повышать ставку. Вопрос будет стоять, насколько ее повышать: до 20% или до 21%.

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