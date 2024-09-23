Отпускать автобусные перевозки в Сургуте в полную власть рынка будет ошибкой

Нужен ли монополист в городском общественном транспорте? Сейчас, судя по интервью уважаемого депутата думы Сургута Владимира Болотова, можно предположить, что нет – не нужен. Конкуренция и частные перевозчики помогут нам, ибо «запад нам точно не поможет». Давайте посмотрим, кто перевозит тюменцев и зарабатывает на этом, казалось бы, убыточном бизнесе. Здесь есть как частные компании, так и крупный государственный перевозчик.

Итак, по порядку.

Частные перевозчики:

– «Тюменьавтотранс»: количество контрактов – 2, количество маршрутов – 14, сумма контрактов – 162,4 млн рублей;

– «Тюменьавтолайн»: количество контрактов – 1, количество маршрутов – 6, сумма контрактов – 111 млн рублей;

– «Караван-Авто»: количество контрактов – 1, количество маршрутов – 7, сумма контракта – 66 млн рублей;

– «Автолинии»: количество контрактов – 1, количество маршрутов – 8, сумма контракта – 186,7 млн рублей;

– ИП Сергей Шулепов: количество контрактов – 1, количество маршрутов – 6, сумма контракта – 100 млн рублей;

– ИП Андрей Савельев: количество контрактов – 1, количество маршрутов – 7, сумма контракта – 86,2 млн рублей.

Итого по частным перевозчикам: количество контрактов – 7, количество маршрутов – 48, сумма контрактов – 702,3 млн рублей.

Государственный перевозчик – АО «ТПАТП №1»: количество контрактов – 13, количество маршрутов – 86, сумма контрактов – 3,3 млрд рублей.

Анализ цифр сумм контрактов у частных перевозчиков и у государственного перевозчика говорит о монополизме госперевозчика АО «ТПАТП №1», которому город платит в 4,5 раза больше, чем всем остальным шести частным перевозчикам. И перевозчики там какие-то «карлики» по сравнению с АО «ТПАТП №1». Почему так произошло? Потому что город, при поддержке правительства Тюменской области, накачивал и продолжает накачивать этого госперевозчика финансами и новыми автобусами. Частники такой возможности не имеют и занимают скромную нишу на рынке городского общественного транспорта Тюмени. Тем не менее, с их помощью город перевозит ежегодно 140 млн пассажиров по более чем 136 маршрутам.

Что происходит с городским общественным транспортом в Сургуте? Об этом написаны тонны статей. Пока вывод один: СПОПАТ никак не тянет на монополиста. ООО «Центр» занимало или ранее занимало 40% перевозок на своих шведских автобусах. Именно поэтому оно завоевало популярность среди жителей города, которые после отъема части маршрутов в пользу СПОПАТ начали возмущаться: «Верните нам 45-й и 47-й маршруты!». На 61-м маршруте их водитель даже выступал в роли экскурсовода. А что может предложить СПОПАТ? Автобусы 2006-2008 годов выпуска, списанные автобусы из Нижневартовска и еще «избу-читальню» на колесах, то есть «читающий автобус»? Тут скорее речь идет не о монополизме, а о деградации муниципального городского перевозчика. Доля СПОПАТ в 50% на скромном рынке городского общественного транспорта вовсе не означает монополизм.

Попытались сделать из СПОПАТ монополиста с помощью контракта на 7 лет и 7 млрд рублей, но «монополист оказался не настоящим». Разве для города с населением в 430 тысяч человек перевозить 25 млн пассажиров в год – это показатель? Недавно Гомель с населением 500 тысяч человек стал городом-побратимом Сургута. В этом городе 31 маршрут троллейбуса, запущенного в 1962 году, и 95 автобусных маршрутов. Так что Сургуту есть с чем сравнивать и что перенимать у белорусского побратима. Это очень хорошая новость, что мэр города Максим Слепов побывал в Гомеле на праздновании 882-й годовщины со дня его основания и подписал побратимский договор с областным городом Белоруссии.

Пример Тюмени и Гомеля показывает, что муниципалитеты должны возглавлять процесс развития городского общественного транспорта. Рынок не заменит муниципалитет. Если пустить все на самотек и довериться рынку, он поведет городской общественный транспорт «вкривь и вкось», по своим законам. Пример Пыть-Яха показал, что дело может закончиться забастовками частных перевозчиков, и город однажды встанет, когда никто и никуда не сможет уехать. Город должен иметь свой противовес частным перевозчикам в виде муниципального или государственного перевозчика, будь то СПОПАТ в Сургуте или ТПАТП №1 в Тюмени. Атрибут любой власти – это транспорт. У кого под контролем транспорт, включая городской общественный, тот и имеет власть в городе.