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​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика

Сургут продвигается к строительству нового здания для Городского культурного центра

​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика
Фото со страницы спикера в социальных сетях

Завершена госэкспертиза строительства Городского культурного центра (ДК «Строитель»). Проект был подготовлен компанией ООО «СтройУслуга», он представляет собой объект многофункционального назначения, – это четырехэтажное здание, включая цокольный этаж, площадью 7936,54 квадратных метров, рассчитанный на 1344 посещения в день. От изначально запланированного подземного паркинга пришлось уйти ввиду больших затрат.

Сейчас площадь здания составляет 2485,5 квадратных метров, администрацией города заказан проект его сноса, который запланирован на сентябрь текущего года.

Совместно с администрацией города удалось решить вопрос по проектированию сетей необходимого объема ресурсоснабжающих организаций: от предложенных точек подключения до нового объекта достаточно большое расстояние, которое необходимо реализовать после проектирования и получить согласования со всеми смежными комиссиями и компаниями, так как микрорайон «Строитель» является территорией с существующей застройкой. Проекты на инженерные сети выполняет компания «Стройуслуга», процессы ведутся параллельно. В августе проект направится на ценовую экспертизу, которая уже определит итоговую стоимость планируемого объекта.

После останется пройти экспертизу экономической эффективности включения в программу «Строительство ХМАО-Югры», в бюджет автономного округа на плановый период 2025-27 гг., а летом 2025 г. объявить конкурс на определение компании, которая будет осуществлять строительство. Ожидается, что продолжительность строительства, исходя из текущего проекта, составит 31 месяц.

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Сегодня в 19:12, просмотров: 138, комментариев: 0
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