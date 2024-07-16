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​Знакомое и не очень зло

Россияне ополчились против электросамокатов, хотя убивают людей по-прежнему автомобили

​Знакомое и не очень зло
Фото ru.freepik.com

Любая новость, касающаяся электросамокатов, электровелосипедов или любой подобной формы «индивидуальной мобильности» вызывает всплески рассерженных комментариев, по типу: «О боже мой, опять на улицах станет хуже, как жить?» Власти разных уровней этот посыл чувствуют, и то и дело совершают поползновения на ограничения или даже запреты подобного типа транспорта – вроде как дешевый и безопасный способ понравиться людям. А потом другой рукой эти же власти подмахивают строительство развязок, парковок и прочих городских решений, которые приглашают граждан больше покупать и пользоваться личным автомобилем.

Проблема в том, что мы оказываемся в ситуации, которую Шекспир описал в строчке из легендарного монолога «Быть или не быть», в переводе Бориса Пастернака это звучит как: «Мириться лучше со знакомым злом, Чем бегством к незнакомому стремиться!»

Но я напомню. За 2023 год на дорогах России погибли 14,5 тысяч человек, еще 166 тысяч получили травмы. И все это – из-за автотранспорта. Сколько народу пострадало от электросамокатов? Конечно, есть столкновения, даже с летальным исходом, но по всей стране оных – абсолютно несопоставимое количество с тем, сколько жизней уносят дороги и машины.

Но всех волнуют электросамокаты и их технологические «родственники». Они только появились, они непонятные, люди еще не умеют толком на них ездить, делают это через одно место, и так далее. И крайне важный пункт – для них еще не сделали толком никакой инфраструктуры. В городском пространстве появилось нечто, что вроде как и на дорогу не хочется выпускать (убьются), и на тротуарах они лишние, а велодорожек и культуры их использования у нас кот наплакал.

Вот и получаем в целом удобный и понятный сервис проката СИМ, который еще не успел встроиться в ткань города. Но уже готовы их запрещать, конфисковывать, штрафовать и так далее – лишь бы не заняться случайно их интеграцией в нормальную жизнь. А к машинам у нас вопросов нет по той причине, что к ним все привыкли – их правила обкатаны десятилетиями, в Сургуте на дорогах в целом пропускают пешеходов, чего жаловаться-то? Но 14,5 тысяч прерванных только за прошлый год жизней как бы намекают, что именно с машинами, а не электросамокатами, нужно что-то делать.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 128, комментариев: 0
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