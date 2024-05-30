Что означает замена Натальи Комаровой на Руслана Кухарука на посту губернатора Югры

Открыл московскую аналитику по поводу смены губернатора Югры и тут же закрыл, чтобы больше никогда не открывать.

Что в связи с этим надо иметь ввиду.

Во-первых, когда губернатор уходит «по-хорошему» то в подавляющем большинстве случаев он оставляет после себя преемника. Руслан Кухарук, при всем политесе в публичных высказываниях, это не преемник Наталье Комаровой. Со всеми вытекающими последствиями.

Во-вторых, в связи с этим Югру, в средне- и долгосрочной перспективе ждут тектонические преобразования и слом элит. Далеко не все себе найдут место при новом губернаторе, хотя этот процесс будет растянут по времени. Руслан Кухарук принципиально другой руководитель, его нельзя назвать излишне жестким и бескомпромиссным, наоборот он считается вполне договороспособным руководителем. Но у него принципиально иной подход, в отличие от Комаровой. Вторых и третьих шансов на исправление он не будет давать, наоборот расставаться с людьми будет без сожаления.

В-третьих, традиционно ХМАО был регионом с сильными политическими позициями нефтяных компаний. И до сего дня считалось, что именно они будут определять, во многом, кандидатуру будущего губернатора. Но всем московским группам влияния дали по носу, губернатором стал человек, не имеющий к ним отношения. А между тем это стратегический регион, значение которого на порядок выше обычного среднестатистического субъекта (не будем показывать пальцем, у нас же все равны). В итоге президент опять проявил себя как приверженец нестандартных аппаратных решений – в московских гостиных все узнали из новостей.

В-четвертых, назначение Руслана Кухарука это явное свидетельство серьезного аппаратного усиления полпреда Владимира Якушева. И теперь понятно, что он не просто формально курирует Уральский федеральный округ, а реально управляет вверенной территорией. Президент и АП при принятии решений, касающихся УрФО, руководствуются его мнением в первую очередь. Соответственно, новый губернатор округа будет пользоваться полной поддержкой полпреда, и это следует помнить тем, кто попытается попробовать его на прочность.

В-пятых, ХМАО достаточно сложный в политическом плане регион. Большое количество муниципалитетов, множество групп влияния и отсюда скандалы проявляющиеся в регулярных и достаточно массовых, порой, отставках мэров. И когда мы говорим о сломе системы при новом губернаторе, имеем в виду изменение регионального политического ландшафта. Чтобы понять, что будет в Югре с политикой, посмотрите на Тюмень, Ямал и теперь на Екатеринбург. И там, и там, и даже там теперь один центр принятия решений – губернатор. То же самое ждет и Ханты-Мансийск.

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