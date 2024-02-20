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​Порог ниже – цены выше. Как на россиянах отразится снижение порога беспошлинного ввоза товаров

В России порог беспошлинного ввоза снизится с 1000 до 200 евро. Что это значит для нас

​Порог ниже – цены выше. Как на россиянах отразится снижение порога беспошлинного ввоза товаров
Фото freepik.com

Минфин не поддержал предложение сохранить потолок беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в €1000. Теперь при заказе любого товара на сумму более €200, россияне должны будут уплатить 15% пошлину от суммы превышения.

К чему это приведет?

Электроника и другие товары подорожают. Что такое €200? С учетом выхода технологических новинок, это в лучшем случае только 30-50% стоимости конечного товара на рынке. Пятикратное снижение беспошлинного потолка приведет сначала к падению спроса, а потом и к росту цен на продукцию на всем рынке, поскольку конкуренция снизится. По разным оценкам цены вырастут на 15-20% от стоимости.

Потеря качества. Снижение порога скажется и на ассортименте, и на доступности товаров. Заказывать из-за границы станет невыгодно, а денег у людей больше не станет. Вместо того, чтобы купить гаджет напрямую из Китая, они потратят те же деньги на товар с худшими характеристиками у российского ритейлера, либо пойдут в серую зону – на «Горбушку» или в «Садовод», где нет ни сервиса, ни гарантий.

Для бюджета это позитив? Долгосрочно – вряд ли. Оплачивать пошлину не только не выгодно, но и неудобно: большинство потребителей просто откажутся от покупки из-за границы, а значит на самой пошлине государство не заработает. Пострадает и бизнес перевозчиков, транспортных компаний, маркетплейсов. Их доходы снизятся, развитие замедлится вместе с налогооблагаемой базой.

Но как Москва не сразу строилась, так и новой экономике требуется время. Однако по законам капитализма, все расходы этого «перехода» снова ложатся на плечи потребителя.

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20 февраля в 23:23, просмотров: 128, комментариев: 0
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