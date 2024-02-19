Если пространство представляет опасность, то его надо переделывать, а не вешать плакаты с предостережениями

В Сургуте планируют устанавливать особые информационные указатели в местах повышенной опасности для школьников. Логика такая: есть пространства, где дети топают в свои учебные заведения, и там нет дорожных знаков, следовательно, можно начать переходить проезжую часть в любом месте и оказаться под колесами. Поэтому, рассуждают авторы инициативы, надо подобные места как-то обозначить и напомнить, что надо соблюдать осторожность.

Если честно, после прочтения этой новости у меня как-то ассоциативно всплыл в памяти старый анекдот. Приезжает иностранец в Советский Союз на машине. Через некоторое время после пересечения границы попадает в большущую яму на дороге, колесо отлетает, машина сломана напрочь. Иностранец возмущенно высказывает приехавшим на место гаишникам, мол, почему яму красными флажками не обозначили? А они ему отвечают: «Ты на границе большой красный флаг видел?»

Это я к тому, что, если у нас общественные пространства спроектированы и построены таким образом, чтобы людям там было проще убиться, чем выжить, то можно хоть увешать там все плакатами, табличками и баннерами, можно даже батюшку позвать и окропить эти места святой водой, но смысл поменяется мало. Нет, разумеется, написать на видном месте что-то типа «Не влезай – убьет!» – это тоже опция. Возможно, один из ста школьников даже это прочитает, если оторвется от телефона или просто обратит внимание в ходе прослушивания музыки или подкаста. То есть я не говорю, что эффекта не будет – будет он, конечно. Но я бы не стал строить какие-то особые ожидания по этому поводу.

А если хочется реального эффекта, то надо квалифицированным людям садиться, думать, перепроектировать и переделывать то, что криво сделано другими людьми. Разводить потоки людей и машин, искусственно занижать скорость траффика, ставить адекватное освещение, создавать систему более предсказуемого и упорядоченного одностороннего движения, – в общем, вариантов масса. И экспертов, которые в этом разбираются, достаточно, их надо только притащить в Сургут.

Но что-то мне подсказывает, что до подобных решений нам еще нужно будет какое-то время ковылять. Так что да, давайте пока информационные стенды вешать. Лучше, чем ничего.