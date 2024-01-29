Перспективы роста налоговой нагрузки в России далеко не нулевые

Если вы хотя бы краем глаза следили за новостями, то знаете, что доходы России от продажи нефти и газа сокращаются из-за санкций, а расходы остаются высокими. Возникают предпосылки для роста бюджетного дефицита. Отсюда вопрос: за счет чего он будет финансироваться, если нет жесткого обесценивания рубля? Помимо повышения акцизов на алкогольную и табачную продукцию, роста плановых сборов по штрафам власти могли бы увеличить налоговую нагрузку. Но на бизнес или все-таки на население?

Если кто не заметил, первые уже давно находятся под обстрелом. Помимо введения налога на сверхприбыль, который дал бюджету 305 млрд рублей, были введены экспортные пошлины. Под нововведения попали овощи и фрукты, рыба, алкогольная, химическая, текстильная продукция и даже драгоценные металлы. К тому же в ближайшее время может быть повышен НДПИ на уголь.

И ослабления, к сожалению, пока не предвидится — налоговые органы должны увеличить сбор налогов в 2024 году на 17% по сравнению с 2023-м. С окончанием моратория на проверки после ковидных периодов могут также увеличиться выплаты по урегулированию претензий, штрафы, пени и другие карательные меры. Пусть капиталисты платят, а что в этом для рабочего класса?

Все просто. Бизнес попытается отразить рост затрат, повысив цены на товары и услуги. И, конечно, некоторым работникам предложат стать самозанятыми. Из минусов: вы не сможете взять больничный или декретный отпуск, не будете застрахованы от несчастных случаев на производстве, а также у вас не будет отчислений в Пенсионный фонд.

А что с НДС и НДФЛ?

Позиция рупоров правительства: ничего не поднимут. Но на практике процесс уже идет. Так, с 1 января 2024 года расширяется перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%. Кроме того, при продаже жилья, получившего разрешение на строительство в 2024 году, оно теперь будет облагаться НДС. Оплата налога, в итоге, ляжет на россиян. Что касается физических лиц, с 2024 года возможность не платить НДФЛ в России для удаленных работников закрывается, их доходы будут облагаться по ставке 13% или 15%.

Чего ждать дальше?

Рискну предположить, что если дела пойдут не по плану Минфина (дефицит бюджета продолжит расти), то вероятность новых налогов для бизнеса выше, чем для населения. Плохая новость в том, что, даже если прогрессивная шкала НДФЛ не будет повышена, заплатим за исполнение бюджета, как обычно, мы с вами, пусть и косвенно.

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