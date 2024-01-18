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​Плоский мир

Почему российские власти то и дело пытаются запретить выступления отдельных музыкантов

​Плоский мир
Фото pixabay.com

Совершенно без удивления прочитал новость о том, что «сургутские общественники выступили против концерта рэпера Кишлака в городе». Бдительные граждане, которые стремятся защитить аудиторию некоторых артистов от выступлений этих артистов (потому как вряд ли случайный человек зайдет на концерт и нахватается там всякой гадости) – привычное явление на отечественном ландшафте.

Удивительно другое – что на основании этого обращения администрация Сургута обратилась в один из вузов с просьбой сделать экспертизу творческой составляющей господина Кишлака. Итог: «На основании этого администрация города письменно обратилась к организатору мероприятия с рекомендацией воздержаться от проведения концертов группы «Кишлак» в Сургуте».

Давайте начнем с базового уровня. Написано ли где-то, что у муниципальной администрации есть полномочия согласовывать артистов, которых частные организаторы привозят на частные площадки, куда по своей воле пойдут частные лица, заплатив за это свои деньги? По-моему, нет. Так что отвлекать нашу уважаемую городскую власть от насущных и важных забот, нагружая ее какими-то странными и нехарактерными обязательствами – не комильфо. Но все же не будем драматизировать – специалисты администрации не стали кормить людей отписками, а пошли навстречу обеспокоенной общественности, и даже заморочились с экспертизой. При этом никакого реального запрета не последовало, только «рекомендация».

А вот что касается пресловутых экспертиз – тут у нас прямо беда на беде едет и бедой погоняет. Я сейчас не про конкретную оценку творчества Кишлака работником одного из сургутских вузов, а в целом про индустрию. Потому как она по большей части восприняла порочный тренд российского правоприменения: если какое-то явление упоминается, значит, оно оправдывается и пропагандируется. Есть в произведении наркотики – значит, пропаганда наркотиков. Есть алкоголь – аналогично. Если там кого-то не дай бог убили – значит, оправдание убийства. Если где-то пробежал террорист – оправдание терроризма. Все четко и понятно.

Так что экспертизы у нас зачастую пишутся с подобной же комсомольской прямотой. Что по отношению к художественным текстам – полнейшая глупость, упрощение и уплощение. Потому что если воспринимать их буквально, то нам придется запретить половину всего написанного на русском языке.

Например, есть замечательный поэт и рэп-исполнитель Андрей Лысиков, более известный как Дельфин. Есть у него замечательная старая песня «Дилер», написанная в разгар наркотической беды России 90-х. Лирический герой – собственно, человек, продающий наркотики, и там есть строчки:

«И так понятно, что ты торчишь,

Ты и гера, еще твой приятель.

Когда его нет, ты мне об этом кричишь,

Я твой продавец, ты мой покупатель»

Современный эксперт, работник правоохранительных органов, а также активный общественник, наверное, в обморок бы попадали от осознания, как оправдывается и пропагандируется употребление наркотиков. Но если эту песню полностью послушает обычный нормальный человек, он поймет, что это абсолютно антинаркотическое произведение. Просто его надо слушать и воспринимать подтекст, а не буквально считывать написанное.

Примеры можно приводить сотнями. Если действовать по шаблонам наших славных экспертов исследовать творчество группы «Кино», то там можно найти пропаганду курения («Пачка сигарет»), покушение на конституционный строй и пропаганду алкоголизма («Мама анархия»), и даже некоторые намеки на педофилию («Восьмиклассница»). Группу «Король и Шут» по этой логике вообще нужно запретить чуть более, чем полностью, потому как там что ни песня, то какое-нибудь изощренное убийство. Группировка «Ленинград» – сплошная обсценная лексика, бухло и наркотики. И так далее.

Художественные произведения – это всегда метафоры и иносказания. Перед Новым годом я написал откровенно издевательский текст, где показал, что будет, если буквально воспринимать фильм «Ирония судьбы». И некоторые комментаторы набросились на меня с инвективами по типу: «Как можно сравнивать юмор Рязанова с пошлой «голой вечеринкой?» Да точно так же, как это делают наши эксперты, которые вам легко найдут педофилию в «Восьмикласснице».

Причина этого похода кроется в господствующей в России парадигме: все люди – глупенькие и манипулируемые, им можно внушить буквально все, что угодно. Услышит человек песню, где упоминаются наркотики – тут же пойдет и обколется до смерти. Увидит радужный флаг – с головой бросится в признанную в России экстремистской однополую любовь. Но все это глупости. Нынешние 30-40-летние, в юности оравшие в подворотнях песни «Короля и Шута», не выросли маньяками и убийцами. Аудитория «Ленинграда» не превратилась в спившихся алкашей-матершинников. Прочитавшие «Лолиту» не стали педофилами. Посмотревшие «Бригаду» не пополнили ряды организованной преступности. Люди – сложные существа, а создаваемые ими художественные произведения и образы – тем более сложны и многослойны.

В конце я просто призову наших читателей и, возможно, экспертов, если они сюда случайно заглянут, не воспринимать мир вокруг плоско и одномерно. Это дорога, которая приведет вас к серости, печали и всепожирающей паранойе.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 116, комментариев: 0
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