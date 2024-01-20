Что изменилось в расчете пенсий в 2024 году

Изменения в пенсионных правах граждан с 1 января 2024 года.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам на 7,5 % (в прошлом году 4,8). Стоимость пенсионного балла увеличилась со 123,77 рублей до 133,05 рублей, величина фиксированной выплаты к пенсии – с 7 567,33 рублей до 8 134,88 рублей.

Как рассчитать прибавку относительно конкретного размера пенсии:

1. Если размер пенсии выше размера регионального прожиточного минимума пенсионера, то размер получаемой пенсии нужно умножить на 0,075 (7,5%) – коэффициент индексации. Так как пенсии у всех разные, то и увеличение будет индивидуальным.

2. Если размер пенсии ниже размера регионального прожиточного минимума пенсионера и установлена доплата к пенсии, то ее размер будет определяться следующим образом:

а) считаем размер доплаты к пенсии. Например, размер пенсии 10 000, размер прожиточного минимума 12 000, размер доплаты – 2000;

б) размер доплаты суммируем с пенсией с учетом ее индексации: (10 000 х 0,075) + 2 000 = 12 750.

Беззаявительный порядок оформления пенсий по случаю потери кормильца.

Социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца будут назначаться СФР без заявления в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца из органов ЗАГС.

Оформление в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера.

СФР будет без заявления граждан оформлять надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получат соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

Требования к продолжительности стажа и размера ИПК для назначения пенсии по старости повышаются.

1. Повышается возраст выхода на пенсию: для женщин – 58 лет, для мужчин – 63 года.

2. Минимальные требования для получения страховой пенсии в 2024: страховой стаж – 15 лет, ИПК – 28,2.

Оригинал