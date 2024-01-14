Новую программу долгосрочных сбережений граждан разработали Минфин и Центробанк. Стоит ли ей доверять?

Россияне могут получить от государства прибавку к пенсии до 36 тысяч рублей. Новую программу долгосрочных сбережений граждан (ПДС) разработали Минфин и Центробанк. Финансовый инструмент официально начал свою работу с 1 января. По какой схеме государство будет осуществлять софинансирование, и стоит ли доверять программе, объясняет доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Михаил Логинов.

Программа государственного софинансирования пенсий предусматривает сотрудничество гражданина и негосударственного пенсионного фонда. Между ними заключается договор, на основании которого делаются взносы не менее двух тысяч рублей в год. Размер господдержки будет зависеть от доходов участника проекта. Рассчитывается по следующей схеме: при заработке до 80 тысяч рублей на 1 рубль взноса приходится 1 рубль от государства, если доход от 80 до 150 тысяч рублей в месяц – 1 рубль от государства на 2 внесенных. Зарплата больше 150 тысяч? Тогда субсидируют 1 рубль к четырем. Максимальное софинансирование государства составляет 36 тысяч рублей в год.

По плану, господдержка идет в течение трех лет, значит, государство выплатит участнику проекта порядка 108 тысяч рублей. Выплаты гражданам начинаются после 15 лет участия в программе или при достижении возраста женщинами 55 лет, мужчинами – 60 лет. Выплаты могут быть пожизненными или на срок не менее 5 лет.

На мой взгляд, доходность по программе в размере софинансирования государства значительно выше средней банковской ставки по вкладам. К плюсам я бы отнес следующие моменты: с внесенных взносов можно сделать возврат НДФЛ, все взносы и господдержка наследуются, а накопления до 2,8 миллионов рублей застрахованы. Кроме того, разрешено использовать накопительную пенсию, которая отчислялась в пенсионный фонд России, а значит, для первого взноса можно не привлекать дополнительные средства. Узнать, сколько уже накопилось можно в «Личном кабинете» на «Госуслугах», так что все прозрачно и надежно.

Что касается расторжения договора, закрыть его можно в любое время, но, конечно, с утратой всех начисленных государством к этому моменту средств и возврата НДФЛ. Впрочем, в качестве исключения участник проекта не потеряет ни копейки, если расторгнет договор в случае крайней необходимости, например, при потере кормильца или дорогостоящем лечении.

В целом, считаю ПДС надежным инструментом. Где еще можно получить годовой доход от 50 до 100%, при инвестировании от двух тысяч рублей в год? Население это осознает и начинает заботиться о своем будущем. Отмечу, что с каждым годом количество участников негосударственных пенсионных фондов растет, сейчас их около 36,5 миллионов человек в России. Планирую и сам принять участие в новой программе.