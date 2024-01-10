16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,4040   EUR  98,9825  

Новости

Больше новостей
Вы уже разобрали новогоднюю елку?

Да 6%

Нет, собираюсь после Рождества 21.4%

Нет, собираюсь в конце января или даже позже 52.4%

Не наряжал(а) елку 20.2%

Всего голосов: 84

Комментировать
0
Вы играете в лотерею?
Комментировать
0
Оцените деятельность А.Коновалова во главе департамента архитектуры и градостроительства Сургута
Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте быстровозводимых спортивных сооружений?
Комментировать
0
Больше опросов

​Привыкаем экономить

Бесплатная раздача еды с завершающимся сроком годности – только вершина айсберга

​Привыкаем экономить
Фото pixabay.com

Я бы не стал драматизировать инициативу депутатов Госдумы по бесплатной раздаче продуктов, находящихся на истечении срока годности, социально незащищенным гражданам. Даже если бы у нас в стране доля людей, которые тратят на еду почти все свои доходы (таковых 16 процентов), было значительно меньше, у этой идеи все равно было бы серьезное право на существование. Потому как это – хотя бы какое-то движение к нормальной и разумной бережливости. Инструментарий, при помощи которого можно снижать долю тупо выбрасываемых продуктов, можно обсуждать, но само направление верное.

В условиях, когда ресурсы дорожают, а доходы основной части граждан за ними не поспевают, один из способов сбалансировать систему – экономия и энергоэффективность. Так что нам всем предстоит учиться далеко не только таким простым вещам, как бережливость в отношении продуктов. Будем меньше лить воду, меньше жечь электричества, сортировать отходы и так далее.

Больше скажу – рано или поздно россиянам в целом и сургутянам в частности предстоит разрушение такой мощной скрепы, как возможность ходить в трусах по дому в 30-градусные морозы за бортом. Потому как для экономии потребления придется скидывать температуру в доме и одеваться теплее – это уже давно делают во множестве стран мира, где климат намного мягче нашего. Впрочем, некоторой части россиян за последние недели уже организовали тест-драйв подобной меры – новости о поломках на котельных с последующим подмерзанием десятков домов сыплются со всей страны, как из рога изобилия. Но подробнее об этой теме поговорим в отдельном блоге.

Еще одна проблема в том, что многие меры экономии, как ни парадоксально, доступны только более состоятельным россиянам. Индивидуальные приборы учета тепла с опцией снизить температуру и сэкономить на отоплении стоят преимущественно в новых и более дорогих домах. Классную посудомоечную и стиральную машину, которые позволят экономить электричество и воду, могут позволить себе далеко не все. И так далее.

Впрочем, это трек эффективности и экономности для домохозяйств. А отдельная и гигантская тема – это бюджеты всех уровней. Вот уж где потребуется масштабное, как сказал бы правитель одного из последних дружественных государств, «перетрахивание» расходов и обновление приоритетов. Даже в Сургуте, я уверен, если провести тщательный аудит, можно найти сотни миллионов рублей, которые уходят непонятно на что и непонятно зачем, вместо того, чтобы финансировать реальные потребности горожан.

Так что экономить – это не только про граждан, но и про государство. С той поправкой, что россияне делают, и будут продолжать это делать вынужденно, а власть нужно для этого как-то «стимулировать» снизу. Либо дожидаться, пока обстоятельства заставят, но тут инерция будет огроменной, такие пароходы разворачиваются крайне медленно. Пока же, вангую, российское государство будет успешно перекладывать все меры экономии на граждан. Деньги есть, но не для вас, так что вы держитесь. (Маленький пример – финансирование ЖКХ из федерального бюджета с 2024 по 2026 годы предполагается сократить почти в 2,5 раза)

В общем, тренд понятен – используем внутренние ресурсы. Если мы все внезапно не научимся резко наращивать производительность труда (а к этому нет ни одной предпосылки), то растущие издержки жизни придется компенсировать чем-то иным. Меняться придется в любом случае, и не все эти изменения будут приятными.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:58, просмотров: 286, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#357 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3v+MypsAYYuisDxr0DzY6reDS4hoXCIvxsiBjklYRsNRXZ2HhJU2CwvqWDudNsTOOmC4k2WrdoFUlWvM/8fr0/FG5EZD6G1ZYU4DOGsebpvFVgDyMzj6xNnryCdWo45O"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3v+MypsAYYuisDxr0DzY6reDS4hoXCIvxsiBjklYRsNRXZ2HhJU2CwvqWDudNsTOOmC4k2WrdoFUlWvM/8fr0/FG5EZD6G1ZYU4DOGsebpvFVgDyMzj6xNnryCdWo45O"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#357 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3v+MypsAYYuisDxr0DzY6reDS4hoXCIvxsiBjklYRsNRXZ2HhJU2CwvqWDudNsTOOmC4k2WrdoFUlWvM/8fr0/FG5EZD6G1ZYU4DOGsebpvFVgDyMzj6xNnryCdWo45O"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3v+MypsAYYuisDxr0DzY6reDS4hoXCIvxsiBjklYRsNRXZ2HhJU2CwvqWDudNsTOOmC4k2WrdoFUlWvM/8fr0/FG5EZD6G1ZYU4DOGsebpvFVgDyMzj6xNnryCdWo45O"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#357 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3v+MypsAYYuisDxr0DzY6reDS4hoXCIvxsiBjklYRsNRXZ2HhJU2CwvqWDudNsTOOmC4k2WrdoFUlWvM/8fr0/FG5EZD6G1ZYU4DOGsebpvFVgDyMzj6xNnryCdWo45O"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3v+MypsAYYuisDxr0DzY6reDS4hoXCIvxsiBjklYRsNRXZ2HhJU2CwvqWDudNsTOOmC4k2WrdoFUlWvM/8fr0/FG5EZD6G1ZYU4DOGsebpvFVgDyMzj6xNnryCdWo45O"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg реклама на siapress.ru
ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчан зовут на «Экологическую фотоохоту» 781
  2. ​Давайте уже честно и открыто заявим наш слоган: «Сургут – город для комфортного проживания машин» 726
  3. Ни одного жителя Сургута не оштрафовали за запуск фейерверков 371
  4. Российских пенсионеров накормят едой с истекающим сроком годности 362
  5. В Радужном нашли избившего женщину мужчину 360
  6. ​В новогодние каникулы югорчане активно отдыхали на тюменских термальных курортах 349
  7. Две автоледи столкнулись в Ханты-Мансийске 346
  8. В Сургуте пассажиры не поместились в самолет Utair до Санкт-Петербурга 317
  9. ​Привыкаем экономить 286
  10. Дом старожилов в Сургуте планируют отремонтировать за два миллиона рублей 273
  1. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 8517
  2. ​В Югре проиндексировали социальные выплаты 2477
  3. ​СИА-ПРЕСС 2023. Бездомный года. Переезд для «Петрушки» 2237
  4. ​В январе в Ханты-Мансийской ОКБ будет запущен новый томограф 2094
  5. ​В Сургуте из-за происшествия на водопроводе возможно ухудшится вода в нескольких районах 1962
  6. ​В Сургуте озаботились сохранением браков 1894
  7. ​Более ста югорчан попали в вытрезвители по итогам первых новогодних дней 1875
  8. ​Пассажиры рейса из Сургута в Тюмень вынуждены были провести полночи в аэропорту 1700
  9. ​Турция стала главным поставщиком мандаринов для России 1656
  10. ​СИА-ПРЕСС 2023. Снос года. Станция Тупик 1652
  1. ​Преступление против страны 11324
  2. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 8517
  3. В Сургуте загорелось кафе «Азия» на Нефтеюганском шоссе 5580
  4. Недостроенный морг в Сургуте продадут 4745
  5. Югорчане притворялись рабочими и похищали трубы у «Самотлорнефтегаза» 3840
  6. ​«Слово»: в тренде или нет? 3540
  7. «Йога дает знания, проверенные тысячелетиями. Она помогает познать себя» 3513
  8. «Я очень хочу, чтобы больница, которой я отдала в общей сложности около сорока лет своей жизни, продолжала расти и развиваться…» 3080
  9. В Сургуте голый парень выбежал из дома и сел в машину к женщине // ВИДЕО 2948
  10. ​Сургут потерял очередного директора ДАиГ 2939

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика