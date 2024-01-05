Не слишком ли мы увлеклись быстрым возведением спортивных сооружений — в ущерб остальным?

Пока 2023 год ничего не прояснил в истории с «Петрушкой». Пока все идет на уровне бла-бла-бла. Да и инвестор «Гулливер», какой-то странный, решил восстановить здание (а чего там и восстанавливать? Это не Белгород, а Сидоров строил на века) и использовать кинотеатр под очередной спортзал.

Как, опять спортзал? Сколько же можно?!

Сколько же можно строить спортзалы в центре города?

Вместо снесенной базы СПОПАТ — спортзал.

Вместо снесенного сквера в микрорайоне А — спортзал.

Вместо свободного пространства в одном из микрорайонов города — летне-зимнее футбольное поле за пять миллионов рублей.

Кажется, еще пять спортзалов вознамерились чиновники построить в городе спортзалов в различных локациях города.

Я не против строительства спортсооружений в принципе. Но пора бы переходить в их строительстве на новый качественный уровень, уходя от быстровозводимых «спортсараев». Дайте городу хотя бы один крытый стадион с полноразмерным футбольным полем и трибунами на пять тысяч зрителей! Дайте людям зимой смотреть футбол и другие виды соревнований под крышей и в тепле!

Сколько можно агитировать народ за снежный волейбол и снежный футбол?! Когда сегодня минус 40, а у людей времени вагон и маленькая тележка — куда пойти?..

Из комментария к материалу СИА-ПРЕСС 2023. Бездомный года. Переезд для «Петрушки»