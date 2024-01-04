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​Новые налоговые вычеты, индексации и прочие изменения в финансах в 2024 году

Что поменялось в наших финансах с наступлением 2024 года

​Новые налоговые вычеты, индексации и прочие изменения в финансах в 2024 году
Фото из социальных сетей автора

Начало января все проводят по-разному. Кто-то в неравной борьбе с похмельем доедает селедку под шубой. А кто-то – бодрячком, уже с утра идет на каток с детьми. А если вы уже полны энергии и нацелены на свершения, предлагаю начать разговор о том, чего ждать в новом 2024 году.

Итак, самые важные изменения в наших финансах с 1 января 2024 года.

Налоговые вычеты и льготы:

Начиная с 2024 года, можно будет вернуть расходы:

– в виде социальных налоговых вычетов до 19 500 рублей (13% от 150 тыс. рублей),

– за обучение ребенка до 14 300 рублей (13% от 110 тыс. рублей), вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме.

Отменяется налог в 13% при выплате матпомощи студентам колледжей и вузов. Дистанционные сотрудники, работающие из-за рубежа, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет, будут платить НДФЛ в размере 13%. При превышении порога в 5 млн руб. в год ставка будет составлять 15%.

Инвесторы смогут открывать ИИС-3 в дополнение к счетам других типов. При заключении договора в 2024–2026 годах минимальный срок действия счета составит 5 лет, затем будет ежегодно увеличиваться пока не достигнет 10 лет.

Минимальный размер оплаты труда и пенсии повысятся:

– МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля;

– рост страховых пенсий по старости составит 7,5%;

– отдельных соцвыплаты и пособия вырастут на 4,5%;

– с 1 января на 9,8% поднимется заработок сотрудников в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки;

– социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца, соцпенсия детям, оба родителя которых неизвестны – теперь в беззаявительном порядке;

– родители сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декрета до достижения ими 1,5 лет.

Маткапитал:

– материнский капитал получат только граждане РФ по рождению на момент рождения ребенка. Изменение не коснется новых регионов;

– мужчины смогут направлять свой маткапитал за формирование накопительной пенсии;

– с 5 января 2024 г. средства маткапитала можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Кредиты:

– С 21 января 2024 года банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Кроме того, банк будет информировать о праве заемщика отказаться от любой допуслуги;

– Механизм кредитных каникул для потребкредитов будет действовать постоянно. Ранее обратиться за каникулами можно было до конца 2023 и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года.

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Сегодня в 13:26, просмотров: 65, комментариев: 0
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