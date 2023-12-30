16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,6883   EUR  99,1919  

Новости

Больше новостей
Надо ли, в соответствии с проектом Минздрава РФ, снижать возраст профилактического осмотра девочек у гинеколога с 14 до 13 лет?
Комментировать
0
Что делать с участниками нашумевшей частной «голой» вечеринки?
Комментировать
0
Больше опросов

​Благодаря вам, Югра стала сильнее

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравляет с Новым годом

​Благодаря вам, Югра стала сильнее
Фото: правительство Югры

Дорогие земляки!

Завершается 2023 год.

Благодаря вам, уважаемые югорчане, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стал сильнее.

Наш регион на первой позиции по производству электроэнергии, добыче нефти; на второй – по добыче газа; на третьей – по индексу социального благополучия, на четвертой – в рейтингах социально-экономического положения и устойчивого развития регионов России; в тройке регионов-лидеров по уровню цифровой трансформации; на пятой позиции в рейтинге Агентства стратегических инициатив по качеству жизни; на девятой – в Национальном инвестрейтинге.

Мы мечтаем встречать Новый Год со всей семьей, чтобы самые дорогие сердцу люди были здоровы, счастливы, чтобы детские мечты – воплощались, а мы взрослые – достигали намеченных целей.

Уважаемые земляки, спасибо за заботу о тех, кто сегодня нуждается в помощи, поддержке. Это наши Защитники Отечества, их семьи.

Благодарю югорчан, несущих вахту в медицинских организациях, обеспечивающих общественный порядок, бесперебойную работу жилищно-коммунального комплекса, промышленных предприятий.

2024 год – Год семьи, Год народного сплочения. Мы вместе.

Передаю светлые, добрые поздравления, пожелания с Новым годом от югорчан нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, жителям Макеевки Донецкой Народной Республики, югорчанам участникам Специальной военной операции, их семьям.

Владимир Владимирович Путин, отвечая на вопрос, какой самый запоминающийся подарок от Деда Мороза, подчеркнул: «Самый большой подарок – это дети и дети наших детей».

Здоровья, добра. Пусть 2024 год принесет счастье, радость.

С Новым годом, Югра, Макеевка, Россия!


нравится (0) не нравится (0)
31 декабря 2023 в 23:45, просмотров: 451, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1KcOv/7BFq7L+C5L/YO0M8hoxj4bMLP+Lgzh6MNNZfBu9P6MNqMCAyjqq5haTtN8J/U1pf7OvtuBEfTyJT14VYR1CfHG9zo0xH6mQ138q/1WgIM6l1DvZOA+xqvFxKS2"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1KcOv/7BFq7L+C5L/YO0M8hoxj4bMLP+Lgzh6MNNZfBu9P6MNqMCAyjqq5haTtN8J/U1pf7OvtuBEfTyJT14VYR1CfHG9zo0xH6mQ138q/1WgIM6l1DvZOA+xqvFxKS2"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1KcOv/7BFq7L+C5L/YO0M8hoxj4bMLP+Lgzh6MNNZfBu9P6MNqMCAyjqq5haTtN8J/U1pf7OvtuBEfTyJT14VYR1CfHG9zo0xH6mQ138q/1WgIM6l1DvZOA+xqvFxKS2"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1KcOv/7BFq7L+C5L/YO0M8hoxj4bMLP+Lgzh6MNNZfBu9P6MNqMCAyjqq5haTtN8J/U1pf7OvtuBEfTyJT14VYR1CfHG9zo0xH6mQ138q/1WgIM6l1DvZOA+xqvFxKS2"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1KcOv/7BFq7L+C5L/YO0M8hoxj4bMLP+Lgzh6MNNZfBu9P6MNqMCAyjqq5haTtN8J/U1pf7OvtuBEfTyJT14VYR1CfHG9zo0xH6mQ138q/1WgIM6l1DvZOA+xqvFxKS2"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1KcOv/7BFq7L+C5L/YO0M8hoxj4bMLP+Lgzh6MNNZfBu9P6MNqMCAyjqq5haTtN8J/U1pf7OvtuBEfTyJT14VYR1CfHG9zo0xH6mQ138q/1WgIM6l1DvZOA+xqvFxKS2"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg реклама на siapress.ru
ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Преступление против страны 9648
  2. ​С инженерной, архитектурной и средовой точки зрения Сургуту пора строить жилье, как в середине XXI века. А мы пока строим как в середине XX-го 1664
  3. ​Сургуту необходимо провести сразу несколько реформ, каждая из которых сопоставима по масштабу с транспортной 1538
  4. Почем праздник для народа? 1061
  5. Первый сургутянин 2024 года родился спустя 40 минут после боя курантов 489
  6. ​Новогодний салют в Нижневартовске разбил окно многоэтажки 430
  7. Производители упаковки товаров России будут отвечать за переработку 407
  8. СИА-ПРЕСС 2023. Подытожили. ​Сплошные рекорды 366
  9. Велолюбители Нижневартовска провели традиционный костюмированный пробег // ФОТО 362
  10. ​СИА-ПРЕСС 2023. Юбилеи года 320
  1. ​Преступление против страны 9648
  2. Хрустальный Сургут: как горожане справлялись с ледяным дождем // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2199
  3. В ХМАО новым гражданам страны вручили повестки в военкомат 1814
  4. ​С инженерной, архитектурной и средовой точки зрения Сургуту пора строить жилье, как в середине XXI века. А мы пока строим как в середине XX-го 1664
  5. ​Ну и пусть себе плывет железяка чертова 1571
  6. ​Сургуту необходимо провести сразу несколько реформ, каждая из которых сопоставима по масштабу с транспортной 1538
  7. ​Сургут потерял очередного директора ДАиГ 1509
  8. Наша служба и опасна и трудна. Артём Согоян 1495
  9. Массового продления льготной ипотеки в 2024 году не будет 1450
  10. ​В Югре запретили курить в парках и на парковках 1411
  1. ​Преступление против страны 9648
  2. В Сургуте в воскресенье похолодает до -40 градусов 5101
  3. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 4435
  4. ​Морозы отступят от Сургута во вторник 4139
  5. В Сургуте загорелось кафе «Азия» на Нефтеюганском шоссе 4048
  6. ​Капитан «Здоровья» 3655
  7. В Сургуте пассажиры больше часа ждали автобус и устроили давку 3473
  8. Недостроенный морг в Сургуте продадут 3124
  9. ​В ХМАО из-за морозов подорожает отопление 3102
  10. ​«Слово»: в тренде или нет? 2827

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика