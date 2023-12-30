Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Новым годом

В канун Нового года время подводить итоги. Уходящий год был непростым. Были трудности, но были и успехи. Можно с уверенностью сказать, что для развития нашего района этот год точно не был потерян! Построено и введено немало новых объектов, жилья, во многих поселениях появилась чистая вода, новые дороги, объекты благоустройства. Верю в то, что многие жители ощутили изменения к лучшему. Очень надеюсь и приложим все усилия, чтобы Новый наступающий год был не менее продуктивным для развития нашего района.

Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Искренне желаю каждому из вас здоровья, удачи и благополучия!

С Новым, 2024 годом!