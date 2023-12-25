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Все хорошо, но... – 2

Небольшая дискуссия о том, насколько в России всё отлично

Все хорошо, но... – 2
Фото pixabay.com

На блог «Все хорошо, но…», где я описал некоторые нюансы якобы позитивных моментов в жизни современной России, отреагировал уважаемый Виталий Малыхин. Некоторые из приведенных им тезисов на хардкорно-экономические темы, вроде ВВП, в том числе, по паритету покупательской способности, обсудим чуть позже. Хочу прокомментировать моменты, более близкие к реальной жизни. По пунктам.

Виталий пишет: «Те парни, которые, по вашему мнению, занимаются «...мягко говоря непроизводительным трудом…», два года назад зарабатывали 30 т.р., а сегодня 250 т.р. Эти деньги получили их семьи».

Все так. Вопрос: сколько это будет / сможет продолжаться? И что будут чувствовать, думать и делать люди, которые получали 30 тысяч рублей, потом начали получать 250 тысяч рублей с огромным риском для жизни, а затем вернутся обратно к 30 тысячам? Даже к 50 тысячам, благодаря разным индексациям и повышению МРОТ. Пенсия ветеранам боевых действий составляет считанные тысячи рублей, плюс некоторые налоговые льготы, бесплатный проезд в общественном транспорте и так далее. Но это даже не 10 процентов от того, что было раньше. Оставлю этот вопрос риторическим.

Плюс к тому – каждый человек, отправляющийся в зону «непроизводительного труда», имеет шанс оттуда не вернуться. Либо вернуться с инвалидностью, которая может повлиять на его возможность работать в будущем. Помимо того, что это сломанная судьба и человеческая трагедия, это еще и урон экономике. У каждого из невернувшихся впереди могло быть от 20 до 40 лет жизни, в зависимости от возраста. Сколько за это время можно было произвести чего-то полезного, а также потребить того, что создали другие – цифры невероятные. Они едва ли будут компенсированы сопутствующими выплатами. Ни к чему в связи с этим не призываю, только указываю на факт.

Продолжим про деньги, которые получили семьи. Вот, что пишет Виталий: «Интересно куда они пошли. Правильно. В квадратные метры жилья, в расширяющуюся потребительскую корзину, которая в условиях санкций заставляет местных товаропроизводителей больше производить, нанимать больше персонала и ...О, ужас!! Больше платить сотрудникам».

Соглашусь почти со всем. Кроме одного – о том, как товаропроизводители больше производят и нанимают больше персонала. Вообще это логичное решение – если растет спрос на какие-то группы товаров, то уравновесить его расширением производства – лучшая идея. Проблемы три: доступность денег, доступность технологий и доступность кадров.

Ключевая ставка находится фактически на заградительном уровне, призванном «охладить» кредитование. При этом не у каждого бизнеса есть собственные деньги на развитие, так что единственный вариант – как-то субсидироваться у государства, а это по умолчанию доступно не всем. Плюс те же санкции обрубили значительную часть рынка технологий, так что покупать приходится либо что-то менее качественное, либо то же, что раньше, но втридорога.

И главное. Как рассказывала в нескольких свежих интервью лучший российский эконом-географ Наталья Зубаревич, главная проблема для всех производственников сегодня – кадры. «Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году, ориентировочно, составит 4,8 млн человек», – это сказал не какой-то заштатный либералишка, а Институт экономики РАН. А это еще при условии того, как рынок труда «пропылесосили» такие меры, как отправка сотен тысяч мужчин на линию соприкосновения, эмиграция еще сотен тысяч граждан, а также повышенные кадровые потребности оборонно-промышленного комплекса.

Поэтому да, предприятия пытаются нанимать людей на увеличенные зарплаты, либо удерживать действующих сотрудников повышением зарплат, но говорить о каком-то успешном и масштабном «расширении» гражданских производств, не завязанных на ОПК, я бы поостерегся. Довольно серьезная инфляция подтверждает мои опасения – рынок производства не успевает за увеличением спроса, поэтому растут цены.

«Конечно же, с точки зрения замечательных либералов хоронить деньги без движения в Фонде Национального Благосостояния было весьма мудро», – продолжает Виталий. Я, в свою очередь, задам встречный вопрос: кто управлял страной и все это время нес личную ответственность за ключевые решения (к которым, безусловно, относится распоряжение национальными богатствами) в те годы, когда шло активное складирование денег в ФНБ или тот же Стабфонд? Предлагаю озвученную претензию обратить не ко мне, а к реальному ее адресату.

«А теперь деньги льются в экономику и те самые корявые отечественные чипы для военного оборудования станут завтра в условиях этой технологической гонки чипами для своих стиральных машинок, автомобилей и почтовых (сельскохозяйственных) дронов», – считает Виталий. Позволю себе просто усомниться. Мы, кажется, уже проходили историю о том, как большие военные расходы огромной страны вылились в крайне слабую способность адаптировать это все для гражданской техники, которая в итоге почти повально проиграла конкуренцию иностранным маркам. Буду рад ошибиться и оказаться посрамленным в этом своем скептицизме.

И, наконец: «А разве гонку вооружений кто-то отменит после окончания СВО. Новые танки, истребители и снаряды «Краснополь», оказывается, на внешних рынках имеют колоссальный запрос». Действительно, если сейчас ОПК «едет» на бюджетных вливаниях и гособоронзаказе, то было бы классно оставить те же объемы производства и гнать их на экспорт. Свой вопрос по этому поводу процитирую из известной песни: «А что, <блин>, если нет? Вот так вот раз – и нет». Тут тоже можно вспомнить СССР и его огромный ВПК и экспорт по всему миру. Где это все? Нужно ли будет миру столько оружия? Будут ли его покупать именно у России, или найдут какую-нибудь более санкционно безопасную страну-поставщика? В общем, тут больше вопросов, чем ответов.

Не говорю, что этого обязательно не случится, но выражаю сомнение. А если покупатели не найдутся, либо объемы заказов окажутся меньше, чем в нынешние горячие месяцы и годы – тогда предприятиям ОПК и их работникам предстоит тот же тяжелый путь, который прошли их предшественники в СССР конца 80-х и России начала 90-х. Один из элементов «похмелья», о котором я говорил.

Итого. Может, все действительно будет хорошо, и все опасения меня и тех экономистов, на мнения и данные которых я опирался при написании последних двух текстов, окажутся беспочвенными. Но поделиться этими опасениями считаю себя обязанным, и благодарю Виталия Малыхина за конструктивную критику и небольшую дискуссию.


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Сегодня в 20:03, просмотров: 192, комментариев: 0
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