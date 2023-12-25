Сургут – большой город, но идеологически – все еще вахтовый поселок

Сургут мне все больше напоминает «вахтовый поселок». В котором, вроде, есть все, что нужно для жизни и работы, но на короткое время.

А поселок наш немаленький: 450 тысяч жителей, еще 58 тысяч мигрантов, плюс тысяч 50-60 вахтовиков и внутренняя миграция. Ну, и другие поселки вокруг. Вместе с иммигрантами еще тысяч 150. И сколько должно быть в городе по нормативу школ, больниц, культурных и спортивных сооружений?

Начнем с простого. Вроде хорошие медицинские учреждения: кардиология, травма... Лечат хорошо. А вот когда просто заболел и надо попасть к врачу – проблема. То записи нет, все забито, то специалист узкий всего один, и тот в отпуске. К тому же кардиологу в поликлинике не попасть! Ну, ногу сломал или руку – тебя починят. А вот предупредить инфаркт или другие болезни – сложнее. Да и поликлиник не хватает на уже почти 700-тысячный поселок. А в них – врачей.

Детей дошкольного возраста оставить есть где, детсадов хватает, а вот в школу пристроить – тяжко. Школы переполнены. Вместо заявленных 15 школ, что должны были возвести с 2018 года по 2025 год… Сами видите, сколько построили.

Закончила школу челядь, куда ей пойти учится? Вышку получить можно, а вот с рабочими специальностями – тут выбора и нет. Еще бы, век ИИ и компьютерных технологий, куда тут до сантехников, сварщиков и других работяг. Видимо, люди сами будут проектировать и печатать на 3D принтере все, что надо, включая еду, одежду.

А что в поселке с культурой? Она-то есть, цельный театр есть, и даже два! Правда, один «бездомный». Каждый раз находят ему «жилище», все не то. Музей есть, галерея, худо-бедно есть, где собраться молодежи творческой. Но разнообразия и нет.

Да и зачем оно? Тут мало кто остается аборигенного населения. Все больше пришлых. Аборигены окончили школу – и поехали по стране учиться. Возвращаться желание есть далеко не у всех. Сперва дети уезжают, следом родители. Город же заселяют иммигранты и новоиспеченные россияне. Они же приносят свои культуру и обычаи. Им не особо подходят те, которые сейчас есть в поселке. Зачем? Они свое привнесут. Да так что первоклашки местные начинают говорить на непонятном диалекте, основанном на смеси разных языков и русского, все больше превращая поселок в кланово-племенное общество первобытного типа. Скоро совсем перестанут говорить на государственном языке.

Заметили, как жители изменились? Отношение к городу, дому, в котором живем? Раньше строили горки для детей из снега на радость всем. Заливали катки. Сейчас все централизовано и то с опаской. Мало ли что?! Да и мест под катки практически не осталось. Все, что есть – засеяны «свайными полями». Горки строить можно, но найдется тот, кто донос напишет за невывоз снега со двора.

Привычка думать, вообще говоря, вещь преотвратная, но избавиться от нее никак не удается. Про будущее мысли приходят редко. Чего про него думать? Оно-то придет, только ты его не увидишь. Когда построят все, что обещали за последние лет 6-7? Еще и перенесут на более позднее время. Дети может, еще не все не увидят, на внуков перекинется.