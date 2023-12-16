Много китайских туристов в Мурманске. Почему так

Депутат думы Екатеринбурга и друг редакции siapress.ru Константин Киселев находится в путешествии по России, и сейчас прибыл в Мурманск. Он объясняет, откуда (внезапно) у Китая есть интерес к этой территории нашей страны. Вы можете сами экстраполировать, насколько возможно вызвать такой же интерес к Сургуту и Югре.

Мурманск и Китай. Это вообще можно соотносить? Поднебесная и Арктика? На самом деле обе сущности абсолютно рядом. По пунктам.

1) Северный морской путь, где всегда был ужас и мрак, который мы знаем по разным книгам и приключениям седовцев, К.Бадигина и А.Чилингарова, потихоньку оттаивает. И это делает его экономически интересным. Если ранее нужно было убиться об лед, чтобы добраться от Чукотки до Мурманска, то сейчас все относительно спокойно.

2) Почему это экономически интересно? Идем морем. От Владивостока до Санкт-Петербурга через Суэц – более 23 тысяч километров. В нагрузку сомалийские пираты, политика контролирующих проливы и каналы стран. А вот через Северный морской путь всего 14 тысяч км. Люди, преданные штормам и течениям, возмутятся. Какие километры? Только морские мили. Хорошо. От Иокогамы до Мурманска через теплые воды около 13 тысяч морских миль. А вот через Север всего 5770. Этих же морских миль. Почувствуйте разницу.

3) Естественно, что там, где экономика, появляется Китай. И, конечно, очередной шелковый путь. На этот раз Ледовый шелковый путь. Провозглашен национальным стратегическим приоритетом. Проход по Северу в Европу для Китая – минус примерно 10 дней. По расстоянию – минус 40 процентов. По финансам – минус до 30 процентов. Вкусно.

4) Льды, хотя и тают, но остаются, а потому без ледоколов пока никуда. Можно использовать советские/российские. Но для Китая в этом стратегии нет. Сплошная зависимость. И в 1994 г. Китай покупает у Украины практически новый ледокол постройки 1993 г. И называет его Xue Long («Сюэлун»). «Снежный дракон».

5) В 2018 г. Китай спускает на воду уже свой собственный дизель-электрический «Сюэлун-2». А в 2019 г. Принимается решение строить первый свой атомный ледокол. Уверен, что получится, так как атомные подлодки в Китае уже есть. Красавцы.

6) И китайские ледоколы работают. В 2012 г. первый «Снежный дракон» прошел от Циндао до Исландии. Весь арктический шелковый путь. А год спустя Xue Long спасал российское судно «Академик Шокальский» в Антарктике. Приняли сигнал бедствия. Шли на помощь. Пять дней били путь. Застряли в 20 км. Льды не дали подойти ближе. Но был вертолет. И рядом австралийский ледокол Aurora Australis. Вывезли всех.

7) Но вернемся к нам. Китайцев в Мурманске много. В Териберке очень много. По ощущениям две трети туристов в Териберке из Китая. Почему? Откуда? Я не удивлялся когда видел сотни китайских туристов в Большом Каньоне или в Лувре. Понятно. Но Мурманск?! Холод. Ветер. Ничего толком нет. И китайцы. Начал спрашивать.

Местные говорят, что началось все примерно лет семь тому назад. Европа подорожала? Новые мифы? Сознательное продвижение бренда? Не знаю. Слышал следующие версии. И все они связаны с сиянием.

Первая. В Китае есть поверье, что ребенок, которого зачали под полярным сиянием, будет счастливым и богатым. Эээ... Спрашиваю: секс в палатке? На морозе? В снегу? На вечной мерзлоте? Фантазия буйствует. Нет, говорят. Не видели. А ведь хорошая версия. Славная такая. Веселая. Это ж какой бизнес можно развернуть! Все, молчу.

Вторая. В Китае считают, что если увидел сияние, то весь год будет удачным.

Третья. Скорее всего, самая правдоподобная. Просто красиво. И сияние. И Север. Тундра, море, снег, разруха. Все красиво. Экзотика. И дешевле, чем в Норвегии.

9) Индусов, африканцев, арабов нет, а китайцы есть. Китайцы мне иногда кажутся более русскими, чем русские. Они любопытные, интересующиеся, мобильные. Люди мира. Пока мы проснемся. А для китайцев щелчок пальцев... и в дорогу. Я люблю эту эффективность. Мы не можем в Европу. Нет денег. Гоним во Владивосток. В Екатеринбург. В Мурманск. На край света. Меняются условия. Меняются маршруты и графики. Но в путь.

Есть ощущение, что китайцы каким-то образом просто чувствуют деньги и перспективу. А если это так, то у Мурманска и Териберки точно светлое будущее.