Топ-4 вывода из выступления Владимира Путина

Начну с того, что волнует всех, – с геополитики. К сожалению, ни нормализации отношений с западными странами, ни скорого прекращения СВО не предвидится. В первом случае, мы не прочь улучшить общение, но «там» не готовы к диалогу. Что касается второго, то все утихнет только после достижения поставленных целей.

Курс страны будет направлен на укрепление суверенитета. Это значит усиление обороны и безопасности на внешнем контуре. В переводе на русский, военные расходы будут одной из основных статей расходов бюджета в ближайшие годы. Впрочем, это стало ясно из недавно утвержденного федерального бюджета на 2024-2026 годы. В нем траты на «национальную оборону» на следующий год предлагается увеличить почти на 70% до 10,77 трлн рублей. О том, что это означает для экономики, мы писали здесь.

Далее – из того, что волнует многих.

По словам президента, в настоящее время нет необходимости во второй волне мобилизации. Новости для тех, кто хочет вернуться в страну, однозначно положительные.

Государство заинтересовано в том, чтобы женщины не прерывали беременность, но их права должны соблюдаться. Видимо, будут разработаны какие-то стимулирующие инициативы. Конечно, этого недостаточно, чтобы решить демографическую проблему в России, но, по крайней мере, это не усугубит ее, что уже хорошо.

Переходя к экономике, Путин заявил, что инфляция по итогам года будет в пределах 7,5-8%, а рост ВВП ожидается на уровне 3,5%. Он также извинился перед пенсионерами за рост цен на яйца. Короче, в стране есть некоторые проблемы, но ЦБ и правительство работают над их решением. Но главное: «Мы показали, что нас не сломить санкциями».

И последнее, комментируя курс рубля, Путин сказал, что «все нормализуется»... Коротко. Ну, тут вариантов для трактовки хватает.

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