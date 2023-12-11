Как лучше всего использовать меру по сдаче бизнесу имущества за 1 рубль в Югре

Здесь следует уточнить: какие здания, требующие ремонта, губернатор Югры собирается сдавать в аренду бизнесу за 1 рубль в год? Можно подумать, что здание по адресу Маяковского, 15, также подпадает под эту инициативу. И «Аврора», и снесенный железнодорожный вокзал, и Дом Пионеров, и еще десятки объектов, фасады которых и внутренняя начинка зданий требуют капитального затратного ремонта.

Вместе с такой инициативой необходимо было бы сразу огласить весь список объектов, которые Наталья Владимировна намерена сдать бизнесу для ремонта и последующей суперльготной аренды на десятилетия. А главы муниципалитетов давно должны были подготовить такой список зданий, чтобы не вызывать неопределенности. Потенциальный инвестор изучил бы этот шорт-лист, прикинул свои возможности и свои бизнес-идеи и отправился бы из Москвы в Югру.

Потому что местные инвесторы застыли в ступоре, и ничего, кроме кабака, «Магнита» и спа-салона, придумать в арендуемых зданиях уже не в состоянии. Они тупо берут калькулятор и рассчитывают, какой навар получится в течение двух-трех лет, и окупится ли капремонт за эти 2-3 года. А то, что аренда льготная и составляет 1 рубль, для них не имеет значения, так как аренду они тупо закладывают в себестоимость товара, услуг и продукции. Нет, на такие «пряники» местный бизнес, похоже, не купится.

Почему никто до сих пор не заинтересовался арендой в 1 рубль для восстановления Дома Пионеров. Потому что местному девелоперскому сообществу все равно, они рубят бабло, и им неважны все историко-культурные ценности, которые еще можно сохранить и презентовать городу в качестве дара от благодарных девелоперов. Можно подумать, что какой-то предприниматель из среды малого и среднего бизнеса бросится на халявные 1 рубль аренды и залезет в банковские кредиты ради капитального ремонта фасада и внутренностей Дома Пионеров? Это может сделать только фанат «пионерского движения». Себе в убыток, только для души, для сердца, из-за ностальгии по своему «пионерскому детству».

Но для бизнесмена без «пионерской ностальгии» даже аренда в 1 рубль на 50 лет вряд ли станет стимулом к реализации этого «пионерского проекта». Конечно, объект на улице Маяковского, 15, их уже больше интересует. Бизнес встанет в очередь и за «Аврору», и за старый железнодорожный вокзал, нашедшие инвесторов для капитального ремонта зданий и организации в них нужных городу проектов. Поэтому инициатива губернатора Югры должна касаться только памятников архитектурного, культурного, исторического наследия Югры. Такая инициатива не нова: аренда в 1 рубль в год на 50 лет широко используется в обеих столицах и в городах Золотого кольца России.

Но вернемся к нашим баранам. Я не уверен, что бизнес без рекомендаций и просьб лично губернатора Югры возьмется капитально ремонтировать объекты исторического наследия. Здесь, как обычно, нужен «кнут и пряник». «Пряник» Наталья Владимировна уже анонсировала. А где же «кнут»? Вот с «кнутом» есть проблема. Правительство Югры и главы муниципалитетов так обхаживают инвесторов-девелоперов, что те буквально сели им на шею и еще их погоняют. Все смешалось, и непонятно, кто в городе гости, а кто хозяева.

К примеру, Дом Пионеров давно уже должен стать предметом торга между властями города и девелоперами. И давно в довесок к «вкусняшкам» земельным без школ и детсадов ненавязчиво нужно градоначальнику вписать в договор или в неофициальное соглашение, скрепленное крепкими мужскими рукопожатиями, как гарантию взаимовыгодного сотрудничества на период до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. И сделать капитальный ремонт Дома Пионеров с передачей в аренду за 1 рубль 50% площади под «Музей девелоперского движения», а 50% отдать городу под музей истории города или для резиденции «Движения первых».

Все как всегда требует пинка девелоперу. А заниматься только бла-бла-бла и анонсированием «пряников», то получится, как в басне Крылова: «А Васька (девелопер) слушает, да ест». Пока есть «вкусняшки» земельные, городские и почти халявные.