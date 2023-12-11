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​Слушает да ест

История с яйцами в России как очередное напоминание об истинных настроениях народа

​Слушает да ест
Фото pikabu.ru

Совершенно неудивительная, но знаковая история разворачивается вокруг куриных яиц в России. В среднем цены на них подскочили на 40 процентов – действительно, много. Народ в связи с этим побежал закупать продукт впрок, силовики и ФАС немедленно возбудились то ли от незаконного, то ли от несправедливого обогащения тех, кто яйца производит и продает. Да что силовики – целый президент и министры этому вопросу уделяли внимание под камеры главных СМИ страны. Вот так повод.

Для начала зададим себе вопрос: почему в стране, которая встала с колен и показывает свое могущество всему миру, а ее экономика и граждане просто купаются в деньгах, одним из важных федеральных инфоповодов становится подорожание одного из продуктов питания? Пусть даже на драматичные 40 процентов. Вывод, который напрашивается: значит, у россиян с деньгами и уверенностью в завтрашнем дне все не сильно гладко.

Почему вообще рациональный человек может захотеть затариться чем-то впрок? Во-первых, это должно быть что-то для него нужное. Во-вторых, должно быть четкое понимание, что в ближайшее время нужный товар или подорожает, или вообще пропадет из продажи.

Мы проходили это кучу раз, причем по разным направлениям. Помните, был момент сильного обрушения рубля, когда народ побежал покупать бытовую технику по пока еще старым ценам. Было очевидно, что завтра тот же телевизор или холодильник подорожает на столько, на сколько просела национальная валюта. Впрочем, времена, когда у россиян было столько денег, чтобы стремительно раскупать бытовую технику, прошли. С тех пор у нас были ажиотажи по поводу туалетной бумаги и масок, вот и до яиц добрались.

Но есть кое-какая разница. Купить сегодня телевизор, потому что завтра он точно подорожает – это попытка эффективно использовать деньги. Это значит, что есть деньги и есть понимание – их ценность падает. Покупать валюту уже поздно, значит, надо использовать как-то иначе. Вот многие и решали, что пусть эти рубли хотя бы в комфорт пойдут. Получается, такая инвестиция среднего класса.

Покупка впрок яиц, которые стремительно дорожают – поведение совсем другого рода. Это инвестиции выживания. И это красноречиво характеризует настроения «глубинного» народа. На словах и в разговорах с ВЦИОМ по отношению к власти он «за тебя – за тебя, затебее всех», но когда дело доходит до дела – люди возвращаются к привычному паттерну: если начальство говорит, что со спичками в стране все хорошо – нужно срочно бежать за спичками, завтра их не будет.

И вот из телевизора говорят: с экономикой все хорошо, доходы граждан растут, инфляцию забарываем со страшной силой, мировому гегемону показываем кузькину мать, импортозамещаемся по полной программе, рубль держится, жители Багдада могут спать спокойно. И нельзя сказать, что прямо врут – в каждом из этих пунктов есть немалая доля правды, хотя и с нюансами. Но россияне все равно считают, что либо завтра не будет столько денег, либо завтра не будет яиц, либо они будут значительно дороже – так что надо запасаться.

Такой вот маркер социального оптимизма. Точнее, его отсутствия.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 239, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek реклама на siapress.ru 
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