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Югорчане – трудолюбивые люди, которые созиданием славят Россию

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с днем рождения Югры

Югорчане – трудолюбивые люди, которые созиданием славят Россию
Фото: admhmao.ru

Дорогие земляки!

Сегодня наш регион отмечает 93-й день рождения. Мы живём в автономном округе сильном во всех смыслах. Югра объединила представителей почти 140 национальностей. Здесь почитают многовековые традиции и культуру.

Югра уже многие годы остаётся лидером по объёму добычи нефти в стране. Югорчане – трудолюбивые люди, которые созиданием славят не только родные города, регион, но и Россию в целом.

Югре желаю процветания, а каждому из вас – крепкого здоровья!

А про Югру в стихах пусть расскажут юные сургутяне.


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Сегодня в 11:33, просмотров: 53, комментариев: 0
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