Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с 93-м Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа

Дорогие земляки!

Поздравляю Вас с Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

93-й День рождения нашего края – часть трудового, жизненного пути.

В этом году – 30-летие принятия Конституции России. По главному закону страны Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – равноправный, самостоятельный субъект Российской Федерации. С пониманием того, что это положение незыблемо работаем на благо России, обеспечиваем экономический, энергетический суверенитет страны.

Югра – это регион-труженик, лидер по производству электроэнергии, добыче нефти и газа, многонациональный регион, где в мире, согласии живут, работают югорчане 139 национальностей. Нас 1 миллион 752 тысячи 469 человек. Югорчанами обеспечивается та мощь, которой гордится Россия.

Югра – это край творцов, первооткрывателей, молодых людей, добровольцев, Защитников Родины.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина столице региона, Ханты-Мансийску, присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это подтверждение значения вклада в Победу в Великой Отечественной войне всей Югры, каждого жителя автономного округа того времени.

Сегодня югорчане объединились для защиты Родины, Победы в Специальной военной операции. Наши сплочение, готовность прийти на помощь – самый ценный талант югорчан. Мы вместе.

Вместе мы – Команда Югры, приумножающая славу, успехи Российской Федерации. Спасибо вам, уважаемые югорчане, за труд, гражданскую ответственность, заботу о родной земле. Добра и света каждой семье!

С Днем Рождения, Югра!