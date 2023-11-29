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​Если мы хотим не поболтать о росте рождаемости, а реально его стимулировать, это будет стоить дорого. Очень дорого

Для решения демографической проблемы в России нужны масштабные изменения в стране

​Если мы хотим не поболтать о росте рождаемости, а реально его стимулировать, это будет стоить дорого. Очень дорого

Ни для кого не новость – вопрос дичайшей нехватки рабочей силы в России усугубляется другой, не менее серьезной, проблемой. Катастрофической проблемой с рождаемостью. Иначе говоря – некому работать сегодня. Но завтра… завтра все будет «еще веселее». По оценкам Социального фонда, в 2024 году уровень рождаемости достигнет самого низкого значения за всю историю постсоветской России. Речь идет о показателе ниже, чем в рекордном 1999 году, когда родилось 1,215 млн человек – 1,172 млн. И прогнозы показывают, что этот показатель продолжит снижаться.

Какие решения предлагают в правительстве?

Из наиболее «оригинальных» предложений было ограничить женщинам возможность получать высшее образование. Мол, «какая карьера, девочка, партия сказала рожать». Сам же президент России заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России. И делать это нужно не только с помощью денег – социальных выплат и т.д. «Гораздо важнее жизненные ориентиры человека». Чтобы популяризировать эту повестку, президент даже недавно подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи в России.

Вдобавок ко всему была развернута серьезная государственная кампания против абортов. Свои мысли по этому поводу я уже высказывал в личном блоге. Я убежден: борьба с абортами проблему не решит, но лишь усугубит.

Что мешает россиянам иметь по 5-6 детей?

Если коротко, деньги. Как верно заметил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, «для большинства россиян рождение ребенка – это билет в нищету». Понимаете, вот так четко и конкретно. В НИЩЕТУ!

Для сравнения, большинство российских семей тратят на содержание ребенка (покупка еды, одежды, игрушек, оплата кружков и т.д.) до 30 тыс. рублей в месяц, а 34% – 30-50 тыс. рублей в месяц. Учитывая, что среднедушевой доход в России в прошлом году составил 45 272 рублей, сумма получается внушительная. Получается, что если есть ипотека, то даже с одним ребенком будет сложно.

Есть ли решение?

Разумеется есть. Просто это невероятно серьезная задача. И это не только Очень Большие Инвестиции. По моим оценкам, если мы действительно хотим не в очередной раз просто поговорить об этом, но кардинально что-то изменить, данная программа на промежутке 5-7 лет нам обойдется в сумму не менее, чем 3-4 трлн рублей. Ну и рост рождаемости будет результатом огромной работы. Невероятного качества структурных изменений.

Если же у нас с вами стоит задачка не только поднять рождаемость, но и улучшить качество человеческого материала (а это, пожалуй, будет еще более важно), то объем инвестиций потребуется, как минимум, раза в два больше.

И главное: кардинальное изменение демографической и социальной картины в стране должно стать одним из высших приоритетов развития. Сделать подобное можно. Был бы реальный запрос и общества, и власти. Ну и как, что думаете? Или как обычно скажем – это все нереально?

Иной путь – еще большая иммиграция рабочей силы из все тех же известных нам стран. Надеюсь, каждый понимает, какой будет результат.

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Сегодня в 12:00, просмотров: 79, комментариев: 0
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