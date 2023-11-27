В Сургуте пройдут публичные слушания об изменениях в генплан

Внимание! 29 ноября в зале заседаний Думы города Сургута в 19:00 – публичные слушания, обсуждается Генеральный план города. Несмотря на ведущуюся научно-исследовательскую работу по комплексной актуализации генерального плана города, на 29 ноября назначаются публичные слушания по внесению точечных изменений в «Генплан» – всего 18 фрагментов. Документ с изменениями прилагаю . Прошу ознакомиться и принять участие.

Особое внимание прошу обратить на предложение организовать новый жилой микрорайон на месте бывшего совхоза «Северное». Целесообразность такого действия давно вызывает вопросы у горожан. На изменения в планах застройки микрорайонов 1, 2 и 28а их жителям это тоже должно быть интересно. Также нас ждет обсуждение новых парков, школ и парковок.

До встречи на слушаниях, не оставайтесь равнодушными к судьбе родного города!